Patrick Dempsey face dezvăluiri despre starea lui Eric Dane în ultimele sale zile. „Nu mai putea să mai vorbească”

Actorul Patrick Dempsey a povestit cum „calitatea vieții lui Eric Dane s-a deteriorat rapid, deoarece acesta și-a pierdut capacitatea de a vorbi” în zilele dinaintea morții sale.

Actorul, în vârstă de 60 de ani, a reflectat asupra prieteniei sale cu colegul său din Grey’s Anatomy, după ce acesta a decedat săptămâna aceasta, la vârsta de 53 de ani, din cauza sclerozei laterale amiotrofice (SLA), scrie Daily Mail.

Patrick a dezvăluit că a vorbit ultima dată cu Dane „acum aproximativ o săptămână” și a dorit să-și amintească de „momentele de distracție pe care le-am avut împreună”. Dempsey i-a adus un ultim omagiu fostului său coleg la aflarea veștii morții acestuia și a ținut să își amintească și de momentele frumoase petrecute împreună.

Prezent vineri la emisiunea „The Chris Evans Breakfast Show”, Patrick a spus că își va aminti mereu de bucuria pe care Eric Dane a adus-o în viețile oamenilor.

„Tocmai m-am trezit în această dimineață și a fost foarte trist să citesc știrile. E greu de exprimat în cuvinte. Sunt foarte trist pentru copiii lui. Am corespondat cu el, ne-am dat mesaje, așa că am vorbit cu el acum o săptămână și niște prieteni de-ai noștri au mers să-l vadă și începea să-și piardă capacitatea de a vorbi. Era imobilizat la pat și îi era foarte greu să înghită, deci calitatea vieții lui se deteriora foarte rapid. Era cel mai amuzant om, era o adevărată plăcere să lucrez cu el și vreau să-mi amintesc de el în acest spirit, pentru că de fiecare dată când era pe platourile de filmare aducea atât de multă distracție. Avea un simț al umorului grozav. Era ușor de lucrat cu el, ne-am înțeles instantaneu”, a povestit el.

Eric Dane a murit din cauza sclerozei laterale amiotrofice

Actorul Eric Dane — cunoscut pentru rolurile sale din „Grey’s Anatomy”, „Charmed” și „Euphoria” — a murit la vârsta de 53 de ani, la mai puțin de un an de când fusese diagnosticat cu o boală incurabilă.

Joi, 19 februarie 2025, într-o declarație pentru presa străină, familia lui Eric Dane a confirmat că acesta a murit la mai puțin de un an după ce a împărtășit lumii diagnosticul său tragic, care i-a schimbat viața.

