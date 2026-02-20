Acasă » Știri » Știri externe » Patrick Dempsey face dezvăluiri despre starea lui Eric Dane în ultimele sale zile. „Nu mai putea să mai vorbească”

Patrick Dempsey face dezvăluiri despre starea lui Eric Dane în ultimele sale zile. „Nu mai putea să mai vorbească”

De: Daniel Matei 21/02/2026 | 00:50
Patrick Dempsey face dezvăluiri despre starea lui Eric Dane în ultimele sale zile. „Nu mai putea să mai vorbească”
Sursa foto: Profimedia

Actorul Patrick Dempsey a povestit cum „calitatea vieții lui Eric Dane s-a deteriorat rapid, deoarece acesta și-a pierdut capacitatea de a vorbi” în zilele dinaintea morții sale.

Actorul, în vârstă de 60 de ani, a reflectat asupra prieteniei sale cu colegul său din Grey’s Anatomy, după ce acesta a decedat săptămâna aceasta, la vârsta de 53 de ani, din cauza sclerozei laterale amiotrofice (SLA), scrie Daily Mail.

Patrick a dezvăluit că a vorbit ultima dată cu Dane „acum aproximativ o săptămână” și a dorit să-și amintească de „momentele de distracție pe care le-am avut împreună”. Dempsey i-a adus un ultim omagiu fostului său coleg la aflarea veștii morții acestuia și a ținut să își amintească și de momentele frumoase petrecute împreună.

Prezent vineri la emisiunea „The Chris Evans Breakfast Show”, Patrick a spus că își va aminti mereu de bucuria pe care Eric Dane a adus-o în viețile oamenilor.

„Tocmai m-am trezit în această dimineață și a fost foarte trist să citesc știrile. E greu de exprimat în cuvinte. Sunt foarte trist pentru copiii lui. Am corespondat cu el, ne-am dat mesaje, așa că am vorbit cu el acum o săptămână și niște prieteni de-ai noștri au mers să-l vadă și începea să-și piardă capacitatea de a vorbi. Era imobilizat la pat și îi era foarte greu să înghită, deci calitatea vieții lui se deteriora foarte rapid. Era cel mai amuzant om, era o adevărată plăcere să lucrez cu el și vreau să-mi amintesc de el în acest spirit, pentru că de fiecare dată când era pe platourile de filmare aducea atât de multă distracție. Avea un simț al umorului grozav. Era ușor de lucrat cu el, ne-am înțeles instantaneu”, a povestit el.

Eric Dane a murit din cauza sclerozei laterale amiotrofice

Actorul Eric Dane — cunoscut pentru rolurile sale din „Grey’s Anatomy”, „Charmed” și „Euphoria” — a murit la vârsta de 53 de ani, la mai puțin de un an de când fusese diagnosticat cu o boală incurabilă.

Joi, 19 februarie 2025, într-o declarație pentru presa străină, familia lui Eric Dane a confirmat că acesta a murit la mai puțin de un an după ce a împărtășit lumii diagnosticul său tragic, care i-a schimbat viața.

CITEȘTE ȘI:

A murit Eric Dane, starul din „Anatomia lui Grey”. Cu ce boală nemiloasă a fost diagnosticat

Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care i-a adus sfârșitul lui Eric Dane. Și alte celebrități au fost diagnosticate cu aceeași afecțiune

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Prințul Andrew a fost vizitat de sora sa, Prințesa Anne, după ce a fost arestat. Ancheta privind implicarea sa în dosarul Epstein continuă
Showbiz internațional
Prințul Andrew a fost vizitat de sora sa, Prințesa Anne, după ce a fost arestat. Ancheta privind implicarea…
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care i-a adus sfârșitul lui Eric Dane. Și alte celebrități au fost diagnosticate cu aceeași afecțiune
Showbiz internațional
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care i-a adus sfârșitul lui Eric Dane. Și alte celebrități au fost…
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
Mediafax
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi...
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de...
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitație de ANAF. Prețul pleacă de la aproape 35.000 euro
Adevarul
Două „palate” dintr-o comună cu o mare comunitate de romi, scoase la licitație...
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu Călin Georgescu
Digi24
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu...
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Mediafax
Macron reacție dură către Meloni, după declarațiile despre incidentul de la Lyon
Parteneri
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică. Reacția lui Mircea Radu când a văzut-o prima oară
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini uitate cu Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”....
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea...
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole...
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
Click.ro
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul...
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
Digi 24
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă este și cea mai sângeroasă
Digi24
Șapte scenarii posibile în cazul în care Statele Unite atacă Iranul. Cea mai probabilă variantă...
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol....
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât de nepotrivită”
go4it.ro
Scena de amor „prostească” pe care Tom Cruise a urât-o în la filmări: „Părea atât...
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de 20 de centimetri
Gandul.ro
Avertizare de vreme severă în România, în weekend: polei, viscol și strat de zăpadă de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Horoscop 21 februarie 2026. Zodia care se ceartă cu partenerul
Horoscop 21 februarie 2026. Zodia care se ceartă cu partenerul
Minoră dispărută în Sectorul 6 din Capitală. A fost emis mesaj RO-Alert
Minoră dispărută în Sectorul 6 din Capitală. A fost emis mesaj RO-Alert
Gestul sfâșietor făcut de familia lui Andrei Perneș, la un an de la moartea fostului concurent de ...
Gestul sfâșietor făcut de familia lui Andrei Perneș, la un an de la moartea fostului concurent de la Mireasa
Prințul Andrew a fost vizitat de sora sa, Prințesa Anne, după ce a fost arestat. Ancheta privind implicarea ...
Prințul Andrew a fost vizitat de sora sa, Prințesa Anne, după ce a fost arestat. Ancheta privind implicarea sa în dosarul Epstein continuă
Motivul real pentru care Laurențiu Reghecampf s-a mutat în Rwanda: ”N-am plecat să trăiesc aici”
Motivul real pentru care Laurențiu Reghecampf s-a mutat în Rwanda: ”N-am plecat să trăiesc aici”
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, ...
Fostul internațional, sedus de ispita de la Insula Iubirii. A divorțat după doar 3 luni de căsnicie, iar acum și-a găsit jumătatea
Vezi toate știrile
×