A murit Eric Dane, starul din „Anatomia lui Grey". Cu ce boală nemiloasă a fost diagnosticat

A murit Eric Dane, starul din „Anatomia lui Grey”. Cu ce boală nemiloasă a fost diagnosticat

De: Irina Vlad 20/02/2026 | 08:13
A murit Eric Dane, starul din „Anatomia lui Grey”. Cu ce boală nemiloasă a fost diagnosticat/ sursă foto: Profimedia

Actorul Eric Dane — cunoscut pentru rolurile sale din „Grey’s Anatomy”, „Charmed” și „Euphoria” — a murit la vârsta de 53 de ani, la mai puțin de un an de când fusese diagnosticat cu o boală incurabilă. 

Joi, 19 februarie 2025, într-o declarație pentru presa străină, familia lui Eric Dane a confirmat că acesta a murit la mai puțin de un an după ce a împărtășit lumii diagnosticul său tragic, care i-a schimbat viața.

Eric Dane, actorul din Anatomia lui Grey, suferea de o boală terminală

Actorul care timp de 15 ani l-a interpretat pe doctorul Mark Sloan în serialul „Grey’s Anatomy” suferea de scleroză laterală amiotrofică (SLA), cunoscută poate mai bine sub numele de boala Lou Gehrig. Dar, pe cât de dureroasă este moartea lui Dane, declarația familiei sale a confirmat și un detaliu emoționant despre ultimele sale clipe din viață.

Potrivit comunicatului, Dane și-a petrecut ultimele zile înconjurat de prieteni dragi, de soția sa devotată și de cele două fiice frumoase, Billie și Georgia, care erau centrul lumii sale. Așadar, deși moartea actorului va devasta fără îndoială numeroșii săi fani, aceștia pot găsi măcar o consolare în faptul că el a fost înconjurat în permanență de iubire și de cei dragi. Faptul că soția lui Dane, colega sa actriță Rebecca Gayheart, este menționată în declarația respectivă este deosebit de încurajator, având în vedere că celebrul cuplu a avut o relație complicată spre sfârșitul vieții lui Eric Dane.

Eric Dane și Rebecca Gayheart-Dane/ sursă foto: Profimedia

Eric Dane și Rebecca Gayheart s-au căsătorit în 2004, iar în 2010 și 2011 au devenit părinții a două fete. În 2018, însă, relația dintre cei doi se deteriorase, iar Rebecca Gayheart a depus cererea de divorț, invocând „diferențe ireconciliabile”. În ciuda despărțirii aparente, cei doi și-au exprimat angajamentul de a crește împreună fetele.

De asemenea, se pare că au tras de timp în procedura de divorț, primind chiar o notificare din partea instanței în 2019 cum că trebuie să grăbească lucrurile, altfel cererea lui Gayheart va fi respinsă în totalitate. În martie 2025, încă soția actorului a luat lucrurile în propriile mâini, retrăgând oficial cererea de divorț. Motivul ei a devenit curând clar, când Eric Dane a făcut public diagnosticul său.

„Sunt recunoscător că am familia mea iubitoare alături de mine, în timp ce parcurgem acest nou capitol”, a declarat el pentru People, la acea vreme.

Mai târziu în acel an, în noiembrie, în cadrul emisiunii „Broad Ideas with Rachel Bilson & Olivia Allen”, Rebecca Gayheart însăși a vorbit deschis despre situație. În podcast, ea a clarificat că ea și Eric Dane nu s-au împăcat, dar că dorește să dea un exemplu și să-și învețe fiicele virtutea de a fi alături de oameni, în ciuda resentimentelor din trecut.

Sportiv celebru, găsit mort în propria lui casă. Scena la care polițiștii au fost martori e desprinsă din filmele de groază

Doliu în lumea televiziunii! Producătoarea celebrului serial „Tehran”, găsită moartă într-un hotel din Atena

