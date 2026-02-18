Sportiv celebru, găsit mort în propria lui casă. Scena la care polițiștii au fost martori e desprinsă din filmele de groază

O crimă violentă petrecută în Costa Rica a zguduit comunitatea internațională de surfing, după ce sportivul american Kurt Van Dyke, în vârstă de 66 de ani, a fost găsit mort în locuința sa din zona Cahuita, provincia Limon.

Autoritățile locale au anunțat că decesul a survenit în urma unui jaf care a degenerat într-un atac extrem de brutal.

Sportiv celebru, găsit mort în propria lui casă

Poliția Națională din Costa Rica a intervenit sâmbătă, în jurul orei 10:50, în urma unui apel ce semnala o spargere armată într-un apartament din Cahuita, situat la aproximativ 160 de kilometri est de capitala San José.

La fața locului, anchetatorii au descoperit trupul lui Van Dyke ascuns sub un pat, cu urme evidente de strangulare și multiple plăgi înjunghiate. Soția acestuia, prezentă în locuință în momentul atacului, a fost agresată și imobilizată, însă a reușit să supraviețuiască.

Primele concluzii ale anchetei indică faptul că doi indivizi înarmați au pătruns în locuință cu intenția de a fura bunuri de valoare. Suspecții au fugit cu mai multe obiecte personale, precum și cu autoturismul victimei, un Hyundai Elantra.

Scena la care polițiștii au fost martori e desprinsă din filmele de groază

Până în prezent, nu au fost efectuate arestări, iar poliția analizează imaginile surprinse de camerele de supraveghere din zonă pentru a identifica persoanele implicate.

Originar din Santa Cruz, Van Dyke provenea dintr-o familie cu tradiție în surfing, părinții săi fiind printre pionierii sportului în nordul Californiei în anii ’50 și ’60. Deși a participat la competiții locale în tinerețe, acesta a preferat surfingul liber. De asemenea, valurile mari au fost întotdeauna marea sa pasiune.

În anii ’80, Van Dyke s-a stabilit în Costa Rica, unde a devenit o prezență influentă în cultura locală de surfing. Acesta a administrat un hotel și a explorat timp de decenii cele mai apreciate zone de coastă, contribuind la promovarea țării ca destinație pentru pasionații de valuri.

Reputația sa de surfer experimentat și apropierea de comunitatea locală l-au transformat într-o personalitate recunoscută atât de localnici, cât și de turiști.

