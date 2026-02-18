Acasă » Știri » Mâncarea din România, mai scumpă decât în Italia, Spania sau Grecia. Cu cât sunt prețurile mai mari

De: Andreea Stăncescu 18/02/2026 | 20:19
Cât costă cumpărăturile în alte țări

Deși mulți români consideră că prețurile din supermarketuri au devenit greu de suportat, un studiu recent confirmă oficial această percepție. Analiza arată că un coș obișnuit de cumpărături este mai scump în România decât în mai multe țări din sudul și vestul Europei, inclusiv Spania, Portugalia, Grecia sau Bulgaria, în ciuda faptului că TVA-ul aplicat alimentelor este mai redus.

Un studiu recent arată că prețurile pentru coșul obișnuit de cumpărături din supermarketurile din România sunt mai ridicate decât în țări precum Spania, Portugalia, Bulgaria sau Grecia, chiar dacă TVA-ul aplicat la alimente este mai mic.

Analiza a fost realizată pe baza datelor din ianuarie 2026 și a comparat prețurile atât cu TVA inclus, cât și fără TVA, pentru a evidenția diferențele reale dintre state.

Pentru evaluare au fost analizate 40 de categorii de produse, folosindu-se peste 6.000 de prețuri colectate din opt țări europene. Au fost luate în calcul doar prețurile din marile lanțuri de supermarketuri, atât pentru produse de marcă, cât și pentru cele de marcă proprie.

Datele arată că Germania are cel mai scump coș de cumpărături, cu un preț de aproximativ 166,6 euro cu TVA, urmată de Regatul Unit, cu 165,7 euro, și Franța, cu 158,2 euro. România se află foarte aproape, cu un cost de 157,1 euro cu TVA și 142,1 euro fără taxe, fiind mai scumpă decât Italia și Spania, care se situează în jurul valorii de 151–152 euro. La polul opus se află Grecia și Portugalia, unde același coș costă sub 142 euro, în principal datorită unor prețuri de bază mai mici, chiar dacă nivelul TVA este mai ridicat.

Ce factori au fost luați în considerare

Diferențele sunt influențate de nivelul TVA aplicat alimentelor, care variază semnificativ de la o țară la alta. De exemplu, Grecia are una dintre cele mai mari cote medii de TVA pentru produse alimentare, în timp ce Spania se află la polul opus, cu una dintre cele mai reduse. În România, TVA-ul pentru alimente este printre cele mai mici din Uniunea Europeană, dar acest avantaj nu se reflectă pe deplin în prețurile finale de la raft.

Pe lângă TVA, studiul a luat în considerare numeroși alți factori care influențează costurile: nivelul accizelor, taxele, costurile salariale, prețul energiei, transportul, structura pieței, puterea de cumpărare, producția locală, importurile, birocrația și chiar geografia fiecărei țări. Toți acești indicatori contribuie la formarea prețului final plătit de consumatori.

