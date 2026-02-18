Acasă » Știri » Suma cu care vinde ANAF un apartament de 50 de metri pătrați. Are două camere

De: David Ioan 18/02/2026 | 20:05
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Cluj Napoca, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor și Unitatea Fiscală Orășenească Beiuș, a anunțat organizarea unei licitații publice pentru valorificarea unui apartament situat în orașul Vascău.

Evenimentul face parte din procedurile obișnuite de valorificare a bunurilor aflate în administrarea instituției fiscale, iar detaliile au fost publicate într-un anunț oficial transmis de ANAF.

Imobilul scos la licitație este un apartament compus din două camere și dependințe, având o suprafață totală de 49,5 metri pătrați. Construcția este realizată din beton, fier și țiglă, caracteristici specifice blocurilor ridicate în perioada în care a fost construit imobilul.

Pe lângă spațiul locativ, proprietatea include și o cotă de 26/268 mp dintr-o grădină intravilană, ceea ce poate reprezenta un avantaj suplimentar pentru viitorul proprietar.

Locuința este amplasată pe strada Crișului, în blocul 1A, apartamentul 5, fiind înscrisă în Cartea Funciară 826, cu numărul topografic 3/5/5.

Poziționarea în orașul Vascău, o localitate din județul Bihor, poate atrage atât persoane interesate de achiziția unei locuințe într-o zonă liniștită, cât și investitori care urmăresc oportunități imobiliare la prețuri accesibile.

Licitația este programată pentru data de 11 martie 2026, la ora 12:00, și se va desfășura în municipiul Beiuș, pe strada Horea, numărul 20. Conform procedurilor standard, persoanele interesate pot viziona imobilul înainte de licitație, în data de 10 martie 2026, la ora 11:00.

Prețul de pornire stabilit de ANAF pentru acest bun imobil este de 127.000 de lei, sumă la care se adaugă TVA.

