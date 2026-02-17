Acasă » Știri » Lucrările din colecția lui Darius Vâlcov, scoase la licitaţie. Câte tablouri au fost cumpărate la evenimentul organizat de Artmark

De: David Ioan 17/02/2026 | 23:30
O parte semnificativă din colecția de artă care a aparținut fostului ministru de Finanțe Darius Vâlcov a fost scoasă la vânzare marți seara, în cadrul unei licitații publice organizate de casa A10 by Artmark.

Evenimentul a readus în atenția colecționarilor și a publicului larg mai multe lucrări considerate de valoare muzeală, inclusiv un desen rar de Pablo Picasso și două opere importante semnate de Nicolae Grigorescu.

Potrivit reprezentanților Artmark, în total au fost adjudecate 34 de lucrări, iar suma recuperată de stat în urma acestei proceduri de valorificare se apropie de 800.000 de euro. Valoarea exactă anunțată a fost de 791.450 de euro, cu un procent de adjudecare de 100%, ceea ce indică un interes ridicat pentru piesele incluse în licitație.

Evenimentul, desfășurat marți, 17 februarie, la Palatul Cesianu-Racoviță din București, a durat aproape trei ore și a inclus picturi în ulei, acuarele, guașe, serigrafii și desene.

sursă foto: Artmark

Toate lucrările provin din colecția confiscată în urma condamnării definitive a lui Darius Vâlcov, iar reintroducerea lor în circuitul public reprezintă un pas important pentru transparența pieței de artă, după cum au subliniat organizatorii.

Înainte de licitație, operele au fost expuse timp de aproape o lună, atât la sediul Galeriilor Artmark, cât și în cadrul unei expoziții itinerante la Craiova.

Accesul publicului a fost gratuit, în linie cu practica instituției de a facilita contactul direct cu lucrări de patrimoniu.

Istoricul de artă Cătălin Davidescu a remarcat calitatea selecției, subliniind importanța unor nume precum Nicolae Grigorescu în cultura română:

„Piesele au fost atent selecționate, sunt foarte bune. Deși suntem acum în luna sculptorului nostru național Constantin Brâncuși, evident că Nicolae Grigorescu rămâne unul dintre reperele importante, nu doar ale culturii noastre, ci și a identității noastre”.

Unul dintre cele mai notabile rezultate ale serii a fost obținut de desenul „Scenă de coridă”, realizat de Pablo Picasso în 1959. Lucrarea a fost vândută pentru 28.000 de euro, depășind semnificativ prețul de pornire de 8.000 de euro. Este pentru prima dată când o lucrare originală Picasso, care nu este un multiplu grafic, este prezentată într-o licitație de artă din România.

