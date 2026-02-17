Acasă » Știri » Își aranjează sau nu Meko meciurile din gale? Sportivul a spus adevărul: „Am ani de sport în spate. Eu n-am ultimul cuvânt în RXF sau oriunde”

Își aranjează sau nu Meko meciurile din gale? Sportivul a spus adevărul: „Am ani de sport în spate. Eu n-am ultimul cuvânt în RXF sau oriunde”

De: Simona Vlad 17/02/2026 | 23:10
Meko a venit în platoul emisiunii Dan Capatos Show și le-a închis gura celor care spun că își „aranjează” meciurile. Meko este acuzat în online că își „cosmetizează” rezultatele și că adversarii lui sunt aleși pe sprânceană. Luptătorul a explicat că, în realitate, totul ține de marketing și de modul în care știi să-ți promovezi imaginea. CANCAN.ro are toate detaliile!

Meko a spus că succesul meciurilor sale nu a venit dintr-o regie ascunsă, ci din faptul că a știut să creeze interes între comunități și să transforme confruntările în evenimente urmărite masiv. Vezi emisiunea integrală aici!

„Meciurile mele, tot vorbim de urmăritori și vizualizări… Ultimul meci al meu cu Neveu a fost super, a fost numărul unu. De ce? Contează mai mult marketing-ul. Și se băteau două comunități, practic, între ele. Și atunci, dacă se băteau două comunități între ele, erau vizualizări multe.”

Își aranjează sau nu Meko meciurile RXF?

Legat de gala RXF, Meko a recunoscut că este un format de entertainment, dar a spus și că există și o latură profesionistă a galei. Mai mult, spune că unii dintre cei care îl critică astăzi au ajuns în gală chiar după ce l-au provocat pe el.

„RXF este o gală de entertainment și de șoc. A fost în trecut o gală profi, ani de zile. Cum a început partea profi? Mulți de acolo, care mă critică acum și sunt profi, au venit și mi-au făcut mie provocări, iar acum se văd Goliat. Datorită mie au intrat și ei acolo.”

Despre acuzațiile că meciurile ar fi regizate, Meko respinge categoric ideea și spune că experiența sa sportivă nu îi permite astfel de jocuri. În plus, susține că nu are control absolut asupra organizării galelor.

„Cum să regizez niște meciuri? Am ani de sport în spate. Cum să regizezi niște meciuri cu oameni mai slabi decât tine? Eu n-am ultimul cuvânt în RXF sau oriunde. Nimeni n-are, ci boss-ul 100%.”

Meko vrea un adversar celebru la RXF

În ceea ce privește adversarii, Meko a recunoscut că a avut parte de oponenți mai puțin valoroși, dar spune că acest lucru nu a fost rezultatul unei strategii ascunse. Cât despre dorințele sale, Meko a spus că își dorește un oponent „putred” de celebru.

„M-am bătut numai cu ăștia celebrii, George Pian, Neveu. Dacă e mai slab, n-ai nevoie să regizezi. Oamenii văd într-un fel, dar nu știu realitatea. (…) Îmi doresc unul celebru și unul pe bune bun, dar să fie și celebru. Ce câștig eu dacă lupt cu unul care nu-i celebru azi? Tot în vizualizări ne învârtim, că ăsta-i conceptul.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Scandal în showbiz! Alex Bodi a pus tunurile pe Dorian Popa: ”Face orice pentru bani!”

Dorian Popa, transformare spectaculoasă după ce s-a decis rejudecarea dosarului. A slăbit enorm!

×