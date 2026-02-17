Acasă » Știri » Noua afacere pe care Pescobar o lansează. Nu se teme de controverse: „Voi face primul lanț de fast-food LGBT din lume, care se numește Frygay”

Noua afacere pe care Pescobar o lansează. Nu se teme de controverse: „Voi face primul lanț de fast-food LGBT din lume, care se numește Frygay”

De: Simona Vlad 17/02/2026 | 23:20
Pescobar a făcut o donație impresionantă. Sursa foto: Arhivă Cancan
Pescobar a detonat bomba în platoul emisiunii Dan Capatos Show! Afaceristul a anunțat că pregătește un nou lanț de fast-food, cu un nume care va stârni, fără îndoială, controverse: „Frygay”. Spune că ideea i-a venit după un scandal recent și că a transformat totul într-o oportunitate de business, în stilul lui caracteristic. CANCAN.ro are toate detaliile!

Afaceristul susține că nu e vorba despre o glumă, ci despre un plan pus deja pe hârtie. Mai mult, a spus că și-a înregistrat oficial brandul și că vrea să dezvolte conceptul la nivel internațional. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am înregistrat brandul Frygay la OSIM. Exact. Voi face primul lanț de fast-food LGBT din lume, care se numește Frygay. Eu vorbesc serios. L-am înregistrat la OSIM, e brandul meu.”

Noua afacere pe care Pescobar o lansează: Frygay

Pescobar spune că vede proiectul ca pe o mișcare de pionierat și că își asumă direcția aleasă. Ba chiar este pregătit să ofere francize și să ducă ideea peste hotare, acolo unde consideră că publicul este mai deschis.

„Sunt pionier în toate afacerile mele. Fac la Londra, fac în alte părți. Îl fac oricum. Fac și în România. O să dau franciză. L-am înregistrat. Am luat și site-ul frygay.com și tot.”

Întrebat dacă nu se teme de reacții sau controverse, Pescobar a declarat că nu vede nicio problemă și că proiectul nu va discrimina pe nimeni.

„Nu fac chestionar. Curcubeu probabil că o să fie, să fie scris Frygay sugestiv. Eu chiar vorbesc serios. Lumea poate zice că eu sunt la caterincă, dar eu sunt speculant de meserie.”

În plus, afaceristul a transmis un mesaj direct celui care l-ar fi inspirat:

„Îi mulțumesc. Lucian, îți mulțumesc că m-ai inspirat. Eu n-am nicio problemă cu el. Dacă vrea să fie investitor la Frygay, n-am nicio problemă.”

Rămâne de văzut dacă „Frygay” va deveni următorul fenomen din zona fast-food sau doar o strategie de marketing, care a aprins deja spiritele. Cert este că Pescobar știe cum să mențină atenția publicului din România asupra sa.

