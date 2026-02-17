Acasă » Știri » Cine este Dan Has the Munchies, singurul food influencer pe care Pescobar îl respectă: „Pertinent, educat, avizat”

Cine este Dan Has the Munchies, singurul food influencer pe care Pescobar îl respectă: „Pertinent, educat, avizat”

De: Simona Vlad 18/02/2026 | 00:00
Pescobar își dezvoltă afacerile/ Sursa foto: Instagram
Pescobar a lansat un nou val de controverse în platoul emisiunii Dan Capatos Show! Antreprenorul a declarat răspicat că în România există un singur food influencer cu adevărat relevant. Afaceristul nu s-a ferit să dea și nume, susținând că doar o persoană bifează criteriile de profesionalism și credibilitate. CANCAN.ro are declarația în exclusivitate!

Dan Has the Munchies, pe numele său real Dan Ciripan, este un influencer axat pe zona culinară, semnat la Global. Nu știm ce a făcut tânărul ca să îi câștige simpatia lui Pescobar, dar se pare că a reușit. Vezi emisiunea integrală aici!

„Am recunoscut acum într-un video: în România este un singur food influencer, pertinent, educat, avizat: Dan Has the Munchies.”

Cine este Dan Has the Munchies

Pe site-ul care îl promovează, Dan Has the Munchies este descris ca un absolvent al celei mai prestigioase școli de ospitalitate din lume. Acesta este un cunoscător al mâncărurilor fine și calitative, ce posedă un real spirit critic atunci când vine vorba despre gastronomie. Dan Ciripan susține că își dorește să aducă un suflu nou în această modă a recenziilor, care par să fie influențate de mai mulți factori, nu doar de judecata dreaptă a papilelor gustative!

„Ca absolvent al celei mai prestigioase școli de ospitalitate din lume, el s-a bucurat de experiențe culinare rafinate în unele dintre cele mai apreciate restaurante la nivel global. Având un angajament ferm față de calitate, nu cantitate, Dan a câștigat respectul și admirația pasionaților de gastronomie cu spirit critic. Devotamentul său pentru excelență a remodelat peisajul recenziilor culinare, publicul punând acum mai presus de orice credibilitatea și perspectiva informată.

Însă Dan nu se oprește la perfecționarea artei recenziilor. El își imaginează un viitor plin de inovație, nu doar în nișa sa, ci și în vastul univers al creației culinare”, este descrierea care îi caracterizează meseria și pasiunea lui Dan Has the Munchies.

Cine este Dan Has the Munchies, singurul food influencer pe care Pescobar îl respectă. Sursa foto: Instagram

De ce Pescobar nu ține cont de recenziile din mediul online

Pescobar a explicat că multe dintre recenziile de pe platformele cunoscute pot fi manipulate și că publicul nu ar trebui să le ia drept literă de lege.

„Noi nu acceptăm review-uri din partea TripAdvisor pentru că sunt fake. Știu că și notele pe Google și pe TripAdvisor pot fi influențate. Nu trebuie cineva să se ia după alea, pentru că gustul tău nu e gustul meu.”

Omul de afaceri a spus și că experiențele clienților sunt subiective și că uneori notele mici nu au legătură directă cu mâncarea sau serviciile. Mai mult, Pescobar a povestit că a primit recenzii negative din motive care nu țin neapărat de calitatea produselor, dând exemplul unei plângeri legate de lipsa parcării.

„Sunt internauți distorsionați. Eu am primit review negativ (n.r. la localul din Camden Market) că n-am parcare. Păi ce, mă, e Londra a mea?”

Întrebat de Dan Capatos dacă nu cumva s-a enervat din cauza unor influenceri din străinătate și generalizează, Pescobar a negat că ar fi vorba despre o răzbunare și a spus că, atunci când știe că face lucrurile bine, nu pune la suflet criticile.

„Nu că mă răzbun. Nu-i mai bag în seamă. Când știu că fac lucruri bune, nu știu, nu mă interesează nimic.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI

Emisiunea Dan Capatos Show se difuzează în fiecare săptămână, de luni până joi, la ora 18:00, numai pe conturile oficiale de Facebook și YouTube CANCAN.RO.

Ce rugăminte inedită a primit Pescobar din partea unui client. Patronului nu i-a venit să creadă: „Salutare, puteți, vă rog….”

Motivul real pentru care Lavinia Stoica a plecat de la Pescobar. Cum a convins-o afaceristul să se întoarcă: ”Are toate condițiile!”

