Oamenii de știință au descoperit că îmbătrânirea vine în două „valuri". La ce vârste se întâmplă acest lucru

De: Daniel Matei 18/02/2026 | 00:50
Oamenii de știință au descoperit că îmbătrânirea vine în două „valuri”. La ce vârste se întâmplă acest lucru
Îmbătrânirea poate părea un proces lent și gradual, dar cercetările sugerează că nu este întotdeauna cazul.

Conform unui studiu din 2024 privind schimbările moleculare asociate cu îmbătrânirea, oamenii experimentează două schimbări bruște, una la vârsta medie de 44 de ani și cealaltă în jurul vârstei de 60 de ani, scrie Science Alert.

„Nu ne schimbăm doar treptat în timp; există unele schimbări cu adevărat dramatice. Se pare că atunci când trecem de 40 de ani există o perioadă de schimbări dramatice, la fel ca atunci când ajungem la 60. Și acest lucru este valabil indiferent de clasa de molecule pe care o analizezi”, a explicat geneticianul Michael Snyder de la Universitatea Stanford în august 2024, când a fost publicată cercetarea.

Îmbătrânirea este un proces complex asociat cu un risc crescut de apariție a diverselor boli. Snyder și colegii săi au investigat biologia îmbătrânirii pentru a înțelege mai bine ce schimbări apar și cum, pentru a atenua și trata mai bine aceste afecțiuni.

Ei au urmărit un grup de 108 adulți, care donaseră probe biologice la fiecare câteva luni, timp de mai mulți ani. Cercetătorii au observat că, în anumite afecțiuni, cum ar fi Alzheimer și bolile cardiovasculare, riscul nu crește treptat în timp; acesta se intensifică brusc după o anumită vârstă. Așadar, oamenii de știință au dorit să examineze mai atent biomarkerii îmbătrânirii pentru a vedea dacă pot identifica modificări conexe.

Îmbătrânirea vine în etape

Folosind probele din cohorta lor, cercetătorii au urmărit diverse tipuri de biomolecule. Diferitele molecule studiate includ ARN, proteine, lipide și mostre de microbiom din regiunile intestinale, ale pielii, nazale și orale, pentru un total de 135.239 de caracteristici biologice.

Fiecare participant a trimis o medie de 47 de probe pe parcursul a 626 de zile, participantul cu cea mai lungă vechime furnizând 367 de probe. Această bogăție de date a fost procesată apoi de cercetători, care au căutat tipare în aceste modificări.

Mai multe studii anterioare au descoperit modificări neliniare ale abundențelor moleculare care pot fi legate de îmbătrânire la șobolani și oameni.

