Mara Ognean pune tunurile pe Iuliana Beregoi, fosta ei prietenă: „Te-ai cuplat cu fostul meu iubit și ți-ai făcut același tatuaj, în același loc”

Mara Ognean readuce în atenția publicului conflictul mai vechi cu Iuliana Beregoi, după ce a vorbit din nou despre situația care a circulat intens în mediul online în urmă cu aproape doi ani.
În cadrul podcastului „La o bârfă”, moderat de Dilinca, influencerița a povestit cum prietenia dintre ea și artista din Republica Moldova s-ar fi rupt definitiv în momentul în care Iuliana ar fi început o relație cu fostul ei iubit, Ceanu Zheng.
Mara afirmă că, la momentul respectiv, ea și Ceanu reluaseră legătura ca prieteni, iar Iuliana știa acest lucru. Influencerița susține că situația a surprins-o, mai ales pentru că o considera pe Beregoi o persoană apropiată, cu care avea o relație de încredere.
În podcast, Mara Ognean a declarat:
„Bă, te-ai cuplat cu fostul meu iubit și ți-ai făcut același tatuaj ca mine, în același loc, și eram… N-ai cum.”
Aceasta a continuat spunând:
„N-ai cum să fii atât de pen**ă.”
Influencerița a povestit că, în momentul în care a aflat despre tatuaj, a considerat situația neașteptată.
„Și mi s-a părut așa o chestie funny”, a spus aceasta în discuția cu Dilinca.
De asemenea, Mara a mai adăugat:
„Și oricum ea mi se pare pen**ă, pur și simplu, gen pen**ă.”
Potrivit ei, relația de prietenie pe care o avea cu Iuliana a făcut ca situația să fie cu atât mai dificilă.
„Ea, ca om, eu, bă, am crezut că e super ok”, a afirmat Mara Ognean.
Influencerița a mai explicat şi că o considera pe Iuliana o persoană care o susținea.
„Bă, credeam că e gen ‘a girl’s girl’, super fată, mă susținea acolo”, a spus aceasta în podcast.
În final, Mara a menționat că, înainte ca Iuliana să fie într-o relație cu Ceanu, ea și fostul iubit se împăcaseră doar ca prieteni, motiv care i-a amplificat şi mai tare intoleranţa faţă de cântăreaţă.
„Și faza e că, eu n-am mai povestit asta niciodată, fix înainte ca ea să fie cu el, eu cu Ceanu ne împăcaserăm ca prieteni.”
