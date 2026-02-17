Mara Ognean pune tunurile pe Iuliana Beregoi, fosta ei prietenă: „Te-ai cuplat cu fostul meu iubit și ți-ai făcut același tatuaj, în același loc”

Mara Ognean readuce în atenția publicului conflictul mai vechi cu Iuliana Beregoi, după ce a vorbit din nou despre situația care a circulat intens în mediul online în urmă cu aproape doi ani.

În cadrul podcastului „La o bârfă”, moderat de Dilinca, influencerița a povestit cum prietenia dintre ea și artista din Republica Moldova s-ar fi rupt definitiv în momentul în care Iuliana ar fi început o relație cu fostul ei iubit, Ceanu Zheng.

Mara Ognean pune tunurile pe Iuliana Beregoi

Mara afirmă că, la momentul respectiv, ea și Ceanu reluaseră legătura ca prieteni, iar Iuliana știa acest lucru. Influencerița susține că situația a surprins-o, mai ales pentru că o considera pe Beregoi o persoană apropiată, cu care avea o relație de încredere.

În podcast, Mara Ognean a declarat:

„Bă, te-ai cuplat cu fostul meu iubit și ți-ai făcut același tatuaj ca mine, în același loc, și eram… N-ai cum.”

Aceasta a continuat spunând:

„N-ai cum să fii atât de pen**ă.”

Influencerița a povestit că, în momentul în care a aflat despre tatuaj, a considerat situația neașteptată.

„Și mi s-a părut așa o chestie funny”, a spus aceasta în discuția cu Dilinca.

Cum s-a produs ruptura dintre cele două

De asemenea, Mara a mai adăugat:

„Și oricum ea mi se pare pen**ă, pur și simplu, gen pen**ă.”

Potrivit ei, relația de prietenie pe care o avea cu Iuliana a făcut ca situația să fie cu atât mai dificilă.

„Ea, ca om, eu, bă, am crezut că e super ok”, a afirmat Mara Ognean.

Influencerița a mai explicat şi că o considera pe Iuliana o persoană care o susținea.

„Bă, credeam că e gen ‘a girl’s girl’, super fată, mă susținea acolo”, a spus aceasta în podcast.

În final, Mara a menționat că, înainte ca Iuliana să fie într-o relație cu Ceanu, ea și fostul iubit se împăcaseră doar ca prieteni, motiv care i-a amplificat şi mai tare intoleranţa faţă de cântăreaţă.

„Și faza e că, eu n-am mai povestit asta niciodată, fix înainte ca ea să fie cu el, eu cu Ceanu ne împăcaserăm ca prieteni.”

