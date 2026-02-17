Familia Iulianei Beregoi, călcată de autorități. BMW-ul primit cadou din partea cântăreței a fost confiscat

O anchetă de amploare desfășurată de Poliția Republicii Moldova scoate la iveală detalii grave despre activitatea unui grup suspectat de șantaj și intimidare, într-un dosar care a atras atenția opiniei publice și a comunității online. Potrivit informațiilor oficiale, ofițerii Direcției Investigații „Centru” din cadrul Inspectoratul Național de Investigații au documentat, împreună cu polițiști și procurori din Căușeni, activitatea unui grup format din opt persoane, originare din Chișinău și Orhei.

În centrul atenției s-a aflat și cazul unei femei prezentate în spațiul online drept presupusă victimă a acțiunilor de intimidare, Daniela Costețchi. Conform informațiilor apărute public, aceasta ar fi trăit o perioadă de teamă intensă după ce la locuința familiei sale ar fi fost lăsate obiecte funerare și elemente simbolice asociate morții, gest interpretat ca o amenințare directă la adresa siguranței sale și a copilului său. Ancheta oficială confirmă existența unor acțiuni de intimidare cu caracter grav, fără a indica public identitatea persoanelor implicate.

Mașina părinților Iulianei Beregoi a fost confiscată?

Cazul a devenit subiect de interes major după ce informațiile despre metodele de intimidare au fost asociate public cu un conflict intens mediatizat din mediul online. Numele Iulianei Beregoi a fost adus în discuție în spațiul public, pe fondul unor acuzații și controverse care circulă de mai mult timp pe rețelele sociale.

Tensiunile dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi, prezente de mai mult timp în mediul online, au escaladat puternic. Bostănică a afirmat public că membri ai familiei rivalei sale ar avea legătură cu un presupus caz de șantaj care ar viza o altă creatoare de conținut din Republica Moldova. Potrivit relatărilor sale, persoana vizată ar fi fost intimidată prin gesturi cu simbolistică funerară, inclusiv prin lăsarea la ușa locuinței a unor obiecte asociate morții, alături de o fotografie a victimei și a fiicei sale minore.

Recent, Andreea Bostănică a adus în atenția publicului cazul unei tinere care ar fi fost supusă șantajului de către familia Iuliana Beregoi. În acest context, victimele ar fi fost intimidate prin gesturi cu caracter macabru, precum lăsarea de sicrie sau alte obiecte funerare la ușa locuinței. În paralel, autoritățile din Republica Moldova au desfășurat mai multe percheziții în cadrul dosarului. Astfel, printre altele ar fi fost ridicat și automobilul pe care Iuliana Beregoi îl oferise anterior cadou părinților săi.

Ce au transmis polițiștii

Opt persoane au fost recunoscute în calitate de bănuiți în cadrul dosarului, iar una dintre ele a fost reținută pentru 72 de ore. Dacă vinovăția va fi demonstrată în instanță, acestea riscă pedepse privative de libertate de lungă durată, conform legislației penale în vigoare.

„Ofițerii Direcției Investigații „Centru” a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Căușeni, au documentat activitatea infracțională a unui grup format din 8 persoane, printre care trei femei cu vârste cuprinse între 18 și 47 de ani, originare din Chișinău și Orhei. În perioada martie 2021 – mai 2025, bănuiții ar fi șantajat două persoane și ar fi extorcat suma de peste 47 200 de euro. Potrivit materialelor cauzei penale, primele acțiuni de șantaj au avut loc în aprilie- mai 2021, când suspecții, cu un profil fals creat pe rețeaua de socializare Instagram, ar fi solicitat mijloace bănești victimelor, sub pretextul de a nu le perturba activitatea pe platforma respectivă. Ulterior, acțiunile de șantaj ar fi fost însoțite de amenințări grave. În noaptea de 4 spre 5 mai 2025, bănuiții ar fi adus la poarta domiciliului părinților uneia dintre victime, dintr-o localitate din raionul Căușeni, un capac de sicriu, o cruce din metal cu indicarea datei nașterii și a unei presupuse date a decesului victimei, precum și o fotografie a victimei împreună cu fiica sa minoră, gest perceput de partea vătămată ca o amenințare reală la adresa vieții sale. Mijloacele bănești erau transferate pe diverse conturi bancare și portofele electronice cu valută virtuală, ulterior fiind redirecționate pe alte conturi și retrase în numerar. În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire penală, cu suportul BPDS „Fulger”, au fost efectuate 10 percheziții, fiind depistate și ridicate telefoane mobile, dispozitive de stocare a informației, carduri bancare, precum și un automobil de marca BMW. Cele 8 persoane au fost recunoscute în calitate de bănuit, iar una dintre acestea a fost reținută pentru 72 de ore. Dacă vinovăția le va fi dovedită, acestea riscă pedeapsa cu închisoare de la 11 la 13 ani, conform legislației în vigoare.Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea altor persoane implicate.”, este comunicatul trimis de poliție.

VEZI ȘI: Planul secret al Iulianei Beregoi împotriva Andreei Bostănică! Ce face artista, după ce a dispărut de pe social media

VEZI ȘI: Ce au de împărțit, de fapt, Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi? Războiul divelor de pe TikTok a explodat