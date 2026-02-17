România sub cod portocaliu de viscol și ninsori! Ce măsuri a luat DSU

Meteorologii au emis un cod portocaliu de viscol și ninsori valabil de la această seară până mâine la prânz, avertizare care vizează Bucureștiul și mai multe județe din sud și estul țării. În contextul acestui episod de iarnă, autoritățile au anunțat măsuri speciale pentru a asigura siguranța populației și pentru a preveni blocajele rutiere.

Reprezentanții DSU au transmis că prioritatea rămâne protejarea vieții și prevenirea situațiilor în care intervenția devine dificilă din cauza viscolului sau a blocajelor generate de ninsori. Autoritățile recomandă populației să evite deplasările neesențiale și să respecte indicațiile transmise prin canalele oficiale.

Ce măsuri a luat DSU

Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU) a dispus convocarea Comitetelor pentru Situații de Urgență în județele aflate sub cod portocaliu, precum și activarea grupelor operative ale inspectoratelor pentru situații de urgență. De asemenea, se analizează închiderea preventivă a sectoarelor de drum cu risc major de blocaj.

Autoritățile locale vor informa populația din zonele afectate prin mesaje RO-ALERT, acolo unde situația o impune, pentru a preveni surprizele generate de condițiile meteo extreme.

La nivel central, Ministerul Afacerilor Interne a activat grupa operativă care coordonează intervențiile. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) poate mobiliza forțe și utilaje suplimentare către județele afectate, în funcție de evoluția situației operative.

Pentru a preveni situațiile critice, autoritățile vor monitoriza pacienții dializați și gravidele aflate aproape de termen. În cazuri necesare, se vor lua măsuri preventive de relocare sau evacuare pentru a evita blocaje rutiere care ar putea pune viața oamenilor în pericol.

Transferurile interclinice vor fi limitate la cazurile strict urgente. Serviciile de ambulanță vor colabora cu administratorii drumurilor și inspectoratele pentru situații de urgență pentru a asigura accesul echipajelor medicale în condiții de siguranță.

Toate activitățile se desfășoară în cooperare cu Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră, serviciile aflate în coordonarea DSU (IGSU și IGAv), serviciile de ambulanță, unitățile de primiri urgențe, salvamontiștii, Ministerul Transporturilor și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), precum și autoritățile administrației publice locale.

