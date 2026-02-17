Județul în care sute de oameni au rămas fără gradul de handicap. Au început controalele

În Iași a avut loc o „razie” a dosarelor de handicap, iar după reclasificări au avut loc schimbări semnificative în ceea ce privește numărul de persoane care se încadrează în standardele necesare pentru a primi ajutorul social. Situația a fost anunțată încă de anul trecut, atunci când a fost ridicat un semn de întrebare asupra validității dosarelor.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Iași a transmis informații referitoare la faptul că 14.000 de dosare au fost analizate în amănunt, relatează Ziarul de Iași. Această decizie are scopul de a descoperi neconcordanțele dintre regulile impuse de Ministerul Muncii și Ministerul Sănătății pentru acordarea ajutoarelor și dosarele primite de insitituțiile publice. Anterior acestor demersuri pentru identificarea persoanelor eligbile care dispun de indemnizația lunară, autoritățile centrale au anunțat viitoarele controale încă de anul trecut.

Multe dosare false

Diferențele au fost uriașe, asta după ce anul trecut în urma controalelor, cele 1.670 de dosare care trebuiau cercetate, numai 548 de dosare au fost examinate, dintre care 117 dosare au primit neîncadrare, 122 de dosare au fost modificate, clasându-le într-un grad inferior, în timp ce 18 au crescut în grad.

Totuși, tot anul trecut după ce a fost semnalat un presupus fals în acte, reevaluarea dosarelor a fost efectuată pentru pentru 367 de dosare, dar numai 196 de dosare au trecut de pragul de analiză. Dintre cele 196 de dosare, numai 62 de dosare au fost neschimbate, iar într-un grad superior au fost incluse 33 de dosare. Cu toate acestea, neregulile au existat – 82 de persoane au fost retrogradate, în timp ce 21 de persoane au fost excluse din registre.

La sfârșitul anului trecut, numărul de ieșeni eligibili pentru a primi ajutoare sociale ajungea la pragul de aproximativ 36.900 de persoane, cu 3.238 de persoane în plus față de anul 2024.

Cine primește ajutor

Categoriile persoanelor cu handicap care primesc ajutor se împart în: hanicap mental, fizic și somatic, psihic și vizual, care însumează un număr de aproximativ 32.490 de persoane îndreptățite să primească indemnizația socială.

Numărul celor care suferă de handicap asociat este de 2.261 de persoane, de handicap asociat cu 2.261, iar de handicap auditiv suferă 912 persoane. Numărul bolnavilor de HIV/SIDA este de 230 de persoane.

În tot acest context, o mare parte este formată din adulți, care ocupă 88% dintre dosare. Există creșteri mari față de anul 2023 în ceea ce privește copiii, care acum reprezintă 4.167 din cazuri.

Vezi și: