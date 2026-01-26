DGASPC a decis: ce se va întâmpla cu ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde din Cenei. „Este un proces de lungă durată”

Minorul de 13 ani implicat în uciderea lui Mario Berinde, în comuna Cenei, se află în prezent sub strictă supraveghere din partea autorităților și urmează un proces complex de evaluare medicală și psihologică. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș a stabilit că, înainte de luarea oricărei decizii cu privire la măsurile ce pot fi aplicate, este necesară o examinare detaliată și riguroasă a stării sale mentale, emoționale și fizice.

Procesul de evaluare este considerat esențial pentru a determina dacă minorul va putea rămâne în mediul familial sau dacă va fi necesară instituționalizarea într-un centru specializat. Factorul timp este crucial, deoarece autoritățile trebuie să aibă o imagine clară asupra nivelului de risc și a nevoilor copilului înainte de a lua orice decizie privind protecția sa.

Ce se va întâmpla cu ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde

DGASPC Timiș a preluat cazul în data de 21 ianuarie 2026, în urma sesizării din partea Inspectoratului de Poliție Județean Timiș. De la acel moment, instituția s-a implicat activ în toate audierile minorilor implicați în incident, monitorizând îndeaproape atât suspectul principal, cât și alți minori care au fost implicați în administrarea de substanțe interzise, conexe cazului. Această implicare continuă are scopul de a asigura o abordare integrată și coordonată între autorități, familie și specialiști, pentru a proteja interesul superior al copilului.

Autoritățile au explicat că evaluările la care este supus minorul sunt de două tipuri principale: psihologice și medicale. Evaluarea psihologică urmărește identificarea stării emoționale, comportamentale și cognitive a copilului, pentru a construi un tablou detaliat al personalității și al nevoilor sale. Aceasta poate include teste psihometrice, observații comportamentale și interviuri specializate. Pe baza rezultatelor obținute, se poate stabili dacă este necesară intervenția prin consiliere psihologică de scurtă durată sau printr-un program complex de psihoterapie pe termen lung.

„Acest caz a intrat în evidenţa DGASPC Timiş în data de 21 ianuarie 2026, în urma sesizării primite din partea IPJ Timiş – Serviciul Investigaţii Criminale. Din data de 21 ianuarie şi până în prezent, reprezentanţii DGASPC Timiş au participat la toate audierile minorilor implicaţi în acest caz, inclusiv la audierile minorului suspectat că ar fi distribuit substanţe interzise celorlalţi 3 minori. Doresc să precizesc că, în toată această perioadă, familia respectivului minor a colaborat cu noi şi am păstrat permanent legătura, atât cu familia, cât şi cu copilul, urmând ca, în funcţie de rezultatele evaluărilor care vor avea loc, acest copil să fie inclus în diferite tipuri de programe, inclusiv consiliere psihologică, psihoterapie, consiliere familială sau reabilitare medicală. În situaţia aceasta este important să facem o evaluare complexă, atât medicală cât şi psihologică. Există diferenţe între acestea. Prima dată se trece la o evaluare psihologică, unde putem să vedem un tablou, anumiţi indici, şi ulterior intră într-o evaluare medicală. Aceste demersuri durează un timp şi sunt deosebit de importante pentru a putea stabili ce fel de măsuri, ce fel de programe, ce felul de intervenţii pot fi luate în funcţie de specificitatea cazului. De asemenea, cu privire la intervenţii, aş putea să fac o diferenţă între consiliere, psihoterapie, intervenţii medicale. Consilierea este un aspect primar pe care putem să-l facem (…) iar psihoterapia este un proces de lungă durată, unde avem nevoie de mult mai multe detalii pentru a putea demara un astfel de proces”, a declarat, luni, purtătorul de cuvânt al DGASPC Timiş, Smaranda Marcu.

Citește și: Noi detalii zguduitoare despre crima din Sibiu. Cum a plănuit pas cu pas femeia de 38 de ani să își omoare mama și să fugă din țară

UNDE S-AR AFLA ACUM CRIMINALUL DIN CENEI. RĂSTURNARE DE SITUAȚIE: AUTORITĂȚILE INTERVIN ÎN CAZUL CĂLĂULUI LUI MARIO BERINDE