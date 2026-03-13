Războiul dintre ”greii” de la Pro TV escaladează! Se aruncă în joc fotografii și acuzații de „abuz”. Cine este frumușelul care pune paie pe foc

După bomba lansată ieri de CANCAN.RO despre conflictul uriaș dintre doi ”grei” din Pro TV, ajuns deja pe masa judecătorilor, ies la iveală noi informații incendiare și câteva clarificări care schimbă perspectiva asupra scandalului.

După dezvăluirile făcute (AICI) despre disputa explozivă dintre Jan Bors, producătorul și regizorul din spatele ediției cehe a formatului Love Island, și Sânziana Zaharia, una dintre cele mai vechi producătoare de reality-show din România, ies la iveală informații care arată că în culisele postului s-a dus un adevărat război.

Iar ceea ce părea inițial un simplu conflict profesional începe să semene tot mai mult cu o telenovelă plină de acuzații, martori și insinuări incomode.

Potrivit documentelor depuse în dosar, producătorul vorbește despre: „o scurgere de informații”, ”afectarea reputației într-o manieră necuvenită” și ”manipularea unor documente interne pentru a i se atribui responsabilitatea pentru tensiunile din echipă”.

Mai mult, Jan arată că dosarul intern de anchetă ar fi fost folosit în mod eronat pentru a-i afecta reputația, în timp ce el cere instanței să fie obligat postul Pro TV să publice soluția completă a anchetei și să-i reabiliteze numele.

Între timp, CANCAN.RO a aflat și când ar fi pornit cu adevărat scandalul.

Se pare că tensiunile ar fi început după ce mai multe producții importante coordonate de Sânziana Zaharia în cadrul postului nu ar fi performat la nivelul așteptat.

Situația ar fi devenit critică în timpul producției Love Island România, când conducerea postului ar fi fost din nou nemulțumită de rezultate.

Atunci ar fi venit și decizia radicală: îndepărtarea ei din proiect. Acela ar fi fost momentul în care scandalul a explodat cu adevărat, iar conflictul dintre cei doi ar fi devenit unul personal și extrem de dur.

Întrebări explozive în instanță

Ajunși în fața judecătorilor, ambii au cerut audierea de martori pentru a-și susține poziția. Sânziana Zaharia a dorit însă și un interogatoriu al reclamantului, prin care să clarifice dacă acesta chiar a suferit prejudicii de imagine.

Chiar dacă instanța a respins aceste întrebări ca inadmisibile, ele arată cât de tensionată este atmosfera dintre cei doi. Printre întrebările formulate de avocații producătoarei se numără:

„Vă rugăm să indicați punctual persoanele care v-ar fi perceput în spațiul public ca fiind misogin și un individ abuzator.”

„Care sunt cercurile personale și profesionale din care pretindeți că ați fost exclus sau marginalizat?”

„Care au fost sursele concrete de diseminare a informațiilor pretins denigratoare?”

Dar una dintre întrebări a ridicat și mai multe sprâncene:

„Recunoașteți că la același eveniment Art Safari au fost efectuate fotografii similare cu pârâta și Dionisis Kouvanis?” (n.r. showrunner-ul emisiunii Love Island România).

În acest punct, scandalul capătă o nouă dimensiune. Dinisos Kouvanis a fost propus martor de către Sânziana Zaharia, iar referirea la fotografiile realizate la un eveniment Art Safari alimentează și mai mult speculațiile.

Sânziana Zaharia a contestat imediat această solicitare. Potrivit poziției formulate în dosar, ea s-a opus audierii martorei deoarece: „se află în relație de concubinaj cu reclamantul”.

Așadar, conflictul din culisele Pro TV începe să arate tot mai mult ca un adevărat serial, cu episoade noi la fiecare termen de judecată.

Rămâne de văzut ce vor spune martorii și dacă instanța va decide publicarea anchetei interne, adică documentul care ar putea clarifica definitiv cine are dreptate în acest război care zguduie culisele Pro TV.

