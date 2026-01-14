TOP 10 | Cele mai mari scandaluri provocate de Cătălin Măruță la Pro TV. Cu cine s-a certat

De-a lungul anilor, Cătălin Măruță a fost una dintre cele mai vizibile figuri ale televiziunii din România. Cu o emisiune zilnică axată pe divertisment, emoție și subiecte de actualitate mondenă, prezentatorul a reușit să se mențină constant în atenția publicului. Totuși, notorietatea a venit la pachet și cu numeroase controverse, unele dintre ele transformându-se în scandaluri de proporții, intens dezbătute. Iată un top al celor mai discutate momente tensionate asociate cu numele lui Cătălin Măruță!

După 18 ani de glorie în televiziune, inevitabilul s-a întâmplat: emisiunea „La Măruță” va dispărea din grila de programe a Pro TV. Rezultatele din ultima perioadă i-ar fi făcut pe șefii Pro TV să ia această decizie, după ce inclusiv echipa de producție părea deja în derivă: două reporterițe și-au anunțat plecarea înainte de anunțul oficial. Inevitabilul s-a produs, iar în 2026, telespectatorii vor spune adio emisiunii „La Măruță”.

Cele mai mari scandaluri provocate de Cătălin Măruță la Pro TV

Incidentul violent cu Liviu Arteni (2015)

Un moment șocant pentru televiziunea românească a avut loc în direct, atunci când Liviu Arteni, soțul Israelei Vodovoz la acea vreme, l-a lovit pe prezentator în timpul emisiunii. Tensiunea acumulată din cauza insistenței pe un subiect delicat a degenerat rapid, iar scena a rămas una dintre cele mai controversate din istoria show-ului. Chiar dacă ulterior s-a vorbit despre o posibilă farsă, percepția publicului a fost că lucrurile au scăpat de sub control.

„Nu vreau să mai vorbesc despre acest subiect legat de problema mea cu alcoolul.Tu pui cam multe întrebări cateodată, devii un pic cam stresant, nu ţi se pare? Te-am rugat să nu vorbim despre acest subiect. Am făcut atat drum pană aici şi nu mai vreau să discutăm despre alcool”, a declarat Liviu atunci, iar de aici totul a luat o cu totul altă întorsătură.

Conflictul cu Mădălin Ionescu (2023)

Rivalitatea dintre doi dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV a reizbucnit după o apariție aparent banală într-o rubrică de divertisment. Modul în care materialul a fost editat și prezentat a generat reacții dure, iar episodul a fost catalogat de Mădălin drept unul dintre cele mai incomode momente recente din televiziune.

„Cel mai penibil moment din televiziune s-a întâmplat de curând și nu în calitate de prezentator, ci de invitat. S-a întâmplat să fiu invitat în mod straniu de cei de la emisiunea lui Cătălin Măruță, prima oară după foarte mulți ani și m-a chemat la o rubrică pe care nu știam mare lucru.

Eu nu am timp să mă uit la TV la ora aia. Nu știam cum își configurase Măruță emisiunea, rubrica cu sosuri iuți. M-am dus acolo. Eram destul de relaxat. Am vorbit cu Busu înainte de emisiune, iar Măruță era accidentat. Am făcut niște poante înainte. Nu mi s-a părut că le-a primit foarte bine. Nu părea deloc încântat că sunt eu invitat, ziceai că cineva m-a băgat cu forța acolo”, a declarat Mădălin Ionescu despre apariția din emisiunea lui Cătălin Măruță.

Ruptura de Alex Velea și Antonia (2021)

O prietenie veche s-a transformat într-un conflict deschis, după ce artistul a acuzat emisiunea de exploatarea unor subiecte sensibile legate de viața sa personală. Tensiunile au afectat inclusiv relațiile dintre familii apropiate din showbiz, iar distanțarea a devenit definitivă.

„Mi se pare că în fiecare săptămână nu există emisiune în care să nu vorbească despre mine sau Antonia, dar într-un context nefavorabil nouă, un context nașpa, inclusiv momente în care le dă apă la moară ca să zică ceva nașpa. N-am ce să mai vorbesc cu Cătălin Măruță. S-a mai întâmplat când chema rudele fostei mele soții ca să vorbească despre mine aiurea, după ce avusesem niște ani de prietenie. După aceea l-am măscărit și l-am înjurat pe unde apucam. A vrut să ne împăcăm, după care a sunat-o pe mama și i-a spus «doamnă, știți cum e, e ca într-o relație, am mai greșit». Și-a cerut un fel de scuze și am lăsat-o așa, după care și-a luat din nou filmul ăsta de cancanism, calcă pe cadavre. S-a dus prea mult, s-a dus prea departe. Este prea târziu”, a declarat Alex Velea, în podcastul găzduit de Speak, în vara lui 2021.

Scandalul cu Alexandra Stan (2021)

Apariția artistei în emisiune a fost intens criticată ulterior, fiind descrisă ca o experiență inconfortabilă. Discuțiile despre probleme personale și de sănătate au fost considerate prea intruzive, declanșând un val de reacții negative în mediul online.

„Am avut o întâmplare în emisiunea lui Cătălin Măruță și m-a deranjat, a făcut niște chestii foarte urâte, a trecut peste decizia luată de managementul meu. A scris niște lucruri foarte urâte, el scria că nu îmi mai acopăr burta că sunt însărcinată, nu o să mai merg la el în emisiune niciodată, nici pentru toți banii din lumea asta!”, a spus vedeta în podcastul lui Damian Drăghici de pe YouTube

Bianca Drăgușanu și „capcana” din platou (2022)

După participarea la show, Bianca Drăgușanu a reacționat dur, susținând că a fost atrasă într-un context care nu corespundea înțelegerii inițiale. Episodul a reaprins discuțiile despre limitele divertismentului TV.

Războiul cu Oana Zăvoranu (2015–2021)

Unul dintre cele mai lungi și acide conflicte din showbiz. De-a lungul mai multor ani, replicile și acuzațiile au curs de ambele părți, culminând cu acuzații grave legate de exploatarea unor momente dramatice pentru audiență.

Tensiunile cu Theo Rose (2022)

Un moment sensibil din viața personală a artistei a fost intens mediatizat, iar insistența pe acest subiect a fost percepută ca forțată. Episodul a readus în discuție granița dintre interesul public și intimitate.

Conflictul cu Iulia Albu (2020)

Despărțirea profesională dintre cei doi a fost una zgomotoasă. Criticile privind atmosfera din culise și stilul de moderare au generat dezbateri aprinse despre etica în televiziune.

În timp ce pe ecran derula un colaj cu ținutele mai multor vedete din lumea mondenă, Iulia Albu a spus că Măruță alege pozele care lui îi plac pentru a fi criticate de ea. La cele auzite, Cătălin Măruță a reacționat dur, pesemne că nu este prima dată când șatena îi face o astfel de precizare.

El s-a ridicat nervos de pe canapea și i-a spus Iuliei vehement că minte și că așa face mereu, apoi a plecat într-un colț al platoului să nu o mai vadă pe vedetă și să își continue singură rubrica de stil.

Scandalul cu asociația Kola Kariola (2025)

Implicarea animalelor într-un context de divertisment a atras reacții vehemente din partea activiștilor. Controversa a fost amplificată de mediul online, unde acuzațiile au devenit rapid virale.

Incidentul de securitate și finalul emisiunii (2025–2026)

Pe fondul anunțului privind încheierea emisiunii, un incident petrecut la domiciliul prezentatorului a stârnit suspiciuni și teorii. Mulți au pus sub semnul întrebării autenticitatea mediatizării, considerând-o o ultimă strategie de menținere a atenției publice.