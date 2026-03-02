Acasă » Știri » Răzvan Exarhu a devenit tătic la 56 de ani! Prima imagine cu bebelușul

De: Denisa Crăciun 02/03/2026 | 23:46
Răzvan Exarhu a devenit tătic la 56 de ani! Prezentatorul de radio a postat pe rețelele de socializare prima poză cu bebelușul!

Prezentatorul de radio Răzvan Exarhu a devenit tată la 56 de ani. El a făcut anunțul prin intermediul unei fotografii cu bebelușul, pe pagina sa de socializare.

Bărbatul care prezintă emisiunea „La bine și la roast” de pe Pro TV apare în imagini plimbând căruciorul. Până atunci nu a făcut niciun anunț cu privire la copil.

Prima imagine care a dat de înțeles că celebrul prezentator și-a început viața de tătic este cea în care plimba beblușul în cărucior. După ce a lăsat fanii cu această imagine de proaspăt tătic, nu a mai postat nimic despre asta. Astăzi în schimb, le-a făcut cunoștință fanilor cu noul membru al familiei. Cu toate acestea, imaginea postată de el nu lasă la vedere chipul bebelușului. Acest fapt arată grija pe care o oferă Răzvan noului născut, mai ales că nu vrea să îl expună pericolelor care se pot produce în urma dezvăluirii identității copilului pe internet.

Pe lângă fotografia pe care a postat-o vedeta, apare și o descriere amuzantă specifică prezentatorului.

Cum se spune, faceți o propoziție cu Candoare. Pe tata îl candoare mușchiorii, Morning Glory, Morning Glory, a adăugat acesta în dreptul fotografiei.

Cine este Răzvan Exarhu

Răzvan a venit în atenția publicului prima dată nu prin om de radio. El a devenit cunoscut drept jurat la emisiunea Masterchef. După experiența de la emisiunea culinară, acesta și-a mărit orizonturile. În acest mod a devenit prezentator radio și TV. Printre cele mai cunoscute emisiuni în care a putut fi văzut sau ascultat Răzvan Exarhu se numără „Rondul de dimineață” și „Roastul de noapte”. Pe lângă acestea, cea mai de succes emisiune este „La bine și la roast”.

El spune despre această emisiune că este un show pentru cei care au simțul umorului, dar și că s-a pregătit o viață pentru o astfel de producție. Prezentatorul mai spune despre celebrul show difuzat pe Pro TV că este un program pentru oamenii cărora le place autoironia.

La bine şi la roast e un show care mi se potriveşte perfect. Roast-Master e titlul pentru care m-am antrenat cu autoironie timp de o viaţă. E un show pentru cei care cred că au simţul umorului. Şi pentru cei care sunt pe cale să afle că nu-l au.
E o emisiune despre autoironie, despre curajul de a te lăsa ars cu zâmbetul pe buze şi despre plăcerea pură de a-i vedea pe alţii cum se înroşesc – de ruşine, de nervi, de la lumina reflectoarelor, cine ştie? Aici nu ne luăm prea în serios, dar luăm foarte în serios glumele. E un show pentru cei care ştiu că dacă nu poţi râde de tine, n-ai ce căuta pe scenă, a spus Răzvan.

