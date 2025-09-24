Vedeta de la PRO TV a intrat în vizorul colegilor de breaslă! INCREDIBIL ce i-au putut reproșa! “Iarăși, mă? Nu se poate așa ceva!”

Răzvan Exarhu a bătut palma cu Pro TV pentru un format care i se potrivește ca o mănușă și, pentru care, celebrul om de radio și-a sacrificat o bună parte din vacanță. Motivul? Emisiunea s-a filmat la foc automat, în vară, pe scena Operei Române, unde celebritățile au luat loc pe cel mai… „fierbinte scaun” și unde au devenit ținta ironiilor savuroase și glumelor atent construite chiar de către prieteni, colegi sau comedianți cunoscuți. Norocul lui este că nu a revenit în toamna asta la Rock Fm obosit, întrucât de ani buni înregistrează adevărate recorduri la concediile dintre sezoane. Răzvan Exarhu a vorbit, pentru CANCAN.RO, despre legătura dintre succesul matinalului și lungile sale vacanțe, despre care și colegii comentează și nu se ascund de el.

Răzvan Exarhu și-a fidelizat publicul la radio și probabil că mulți dintre fanii lui de pe undele Fm îl urmăresc miercurea seară la Pro TV sau pe Voyo, unde, în stilul lui inconfundabil, este roast master-ul show-ului “La bine și la roast”, care îmbină umorul tăios cu emoția autentică. Nu dezbatem emisiunea de la Pro TV, ci vacanța lui prelungită, despre care și colegii de breaslă nu se sfiesc să vorbească și în prezența lui.

Răzvan Exarhu: „Ce vacanță a avut animalul ăla de Exarhu? Iarăși, mă? Trei luni, mă? Nu se poate așa ceva!”

Principiul – vacanțele multe și des, cheia marilor succese – se aplică în cazul omului de radio drept vacanțele prelungită reprezintă cheia succesului. Au contribuit aceste perioade la succesul lui de la radio?

“Da, sunt o legendă în creștere. M-am întâlnit cu colegi de la alte radiouri la Electric Castle, de exemplu, și mi-au zis: “Băi, nu!” Deci toată lumea discută nu ce rezultate au venit, dar: „Ce vacanță a avut animalul ăla de Exarhu? Iarăși, mă? Trei luni, mă? Nu se poate așa ceva!” Deci asta este legendar. Dar cred că e foarte necesar. Chiar nu m-am mai gândit la absolut nimic.

„N-am nimic și pot să mă întorc și cu emoții la radio, că am emoții când mă întorc la radio, dar e o pauză foarte bună. Îți resetează mintea. Nouă ani înseamnă foarte mult. E o mașină de tocat creier chestia asta: și entuziasm și energie și umor.

Trebuie să găsești resursele să vii cu bucurie la radio. Dacă mă duc vesel dimineața, mă trezesc vesel la 5, ceea ce nu pot face mulți oameni, înseamnă că e bine, că am reușit, că vacanța e bună”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Răzvan Exarhu.

Răzvan Eharhu: „Cred că asta i-a convins pe oameni că e pe bune”

Cert este că publicul se înarmează cu răbdare toată vara și îl așteaptă să revină pe undele FM la matinal. Răzvan Exarhu și-a pus amprenta asupra emisiunii, fiind mereu pe fază, cu glumele la el și ironiile de rigoare. Omul de radio ne-a mărturisit ca se aștepta ca matinalul prezentat de el să aibă un astfel de succes.

“În sine da, atunci când am venit la Rock Fm, m-am gândit că acest matinal va deveni o piesă de mainstream și că va concura acolo cu show-urile mari, cu radio-urile mai mari. Nu că Rock Fm n-ar fi un radio mare, dar muzica pe care o dă e mai degrabă adresată unei nișe de public. Dar iată-l pe locul 2, pe publicul comercial în București, cu emisiunea Morning Glory și sunt extrem de încântat.

Și e o dovadă că publicul nu merită disprețuit. Și mai mult decât atât, trebuie să insiști și să găsești modalități de a-i convinge pe oameni că ești cu ei și că pot avea încredere în tine. Și că nu ești diferit în viața de zi cu zi față de ce se întâmplă la radio și că partea aia e o treabă care îmi aparține: e viața mea. Așa vorbesc eu, așa mă uit la lume, așa comentez. Nu e nicio ruptură. Și cred că asta i-a convins pe oameni că e pe bune”, a conchis Răzvan Exarhu. Rămâne de văzut dacă rețeta lui de la Pro TV va urma curba ascendentă de la radio.

