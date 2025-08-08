Detalii EXPLOZIVE din culisele emisiunii cu care şefii de la ProTV vor să rupă audienţa. ”Scaunul fierbinte”, pregătit pentru vedetele din showbiz!

Toamna se apropie cu pași repezi, iar televiziunile își pregătesc terenul cu noile producții cu care speră să crească audiența. Dacă vă spuneam că Antena 1 a scos proiecte longevive din grilă, care au fost înlocuite cu emisiuni noi, nici concurența nu se lasă mai prejos. Pro TV își pregătește atent grila de programe și emisiuni cu care speră să dea lovitura. CANCAN.RO are toate detaliile celui mai nou proiect al trustului din Pache Protopopescu.

Toamna se numără bobocii și…emisiunile fresh care să țină telespectatorii cu ochii lipiți de ecrane. Desigur că Pro TV, unul dintre cele mai longevive trusturi din România, nu avea cum să nu se pună la punct cu grila de toamnă. După ce tot noi vă dezvăluiam că producătorii vor să readucă la viață serialul La Bloc (vezi aici detalii), acum, filmează intens pentru un nou show total diferit de ce aveau până acum în grilă.

Pro TV vrea să dea lovitura și să-și întreacă rivalii cu noua emisiune

CANCAN.RO a aflat detaliile noii producții de la Pro TV. Se pare că producătorii nu se joacă atunci când vine vorba de noua grilă de programe, așadar pregătesc intens o emisiune nou-nouță. Show-ul tv se numește „La bine și la roast” și este, așa cum probabil ați ghicit, despre roast. Invitați de seamă vor veni și vor fi măcelăriți de comedianți. Ce este totuși nou în show-ul tv?! Vă spunem imediat.

Show-ul se vrea a fi o nebunie totală! Glumele vor întrece anumite limite și speră să-i determine pe telespectatori să râdă cu gura până la urechi. Persoane publice vor veni, rând pe rând și se vor așeza pe ”scaunul fierbinte”. Gazda emisiunii este Răzvan Exarhu, celebrul om de radio. Se pare că producătorii Pro TV mizează pe nou în toate privințele, căci, cu toate că este jurnalist, gazda unui podcast, scriitor și om de radio cunoscut, Răzvan Exarhu nu a mai prezentat până acum nicio emisiune tv.Însă, producătorii mizează pe carisma și stilul franc și ușor ironic al celebrului om de radio pentru audiențe record.

Îmbrăcați în costume și rochii de gală, dar tăvăliți bine

Așa cum vă menționam în rândurile anterioare, show-ul se vrea a fi ceva cu totul special. Locul unde se filmează este unul emblematic: Opera Națională Română. Emblematic datorită eleganței impozante și a istoriei de sute de ani, Opera Națională Română va fi locația noului show tv.

Invitații permanenți, cât și comedianți vor fi îmbrăcați la partu ace. Costume cu papion, frac și rochii de gală, în astfel de ținute vor defila atât cei care vor fi luați la roast, cât și comedianții, creând astfel o discrepanță între eleganța invitaților și aciditatea lor.

