Alec Baldwin recunoaște că a vrut să-și pună capăt zilelor după tragedia de pe platourile de filmare: “Stăteam în pat și mă rugam”

Alec Baldwin a dezvăluit că a trecut prin cea mai întunecată perioadă a vieții sale după ce procurorii au decis, pentru a doua oară, să-l pună sub acuzare pentru moartea directorului de imagine Halyna Hutchins de pe platoul filmului Rust. Actorul a vorbit deschis despre momentul în care a simțit că nu mai poate merge mai departe, într-un episod recent al podcastului Dopey: On the Dark Comedy of Drug Addiction.

„Nu puteam nici măcar să mă mișc”

Baldwin a povestit că vestea noilor acuzații l-a devastat psihic și emoțional, iar cel mai mult l-a durut efectul asupra familiei sale.

„Oamenii pentru care îmi era cel mai teamă, cei cărora le provocam cea mai mare durere, erau soția și copiii mei”, a mărturisit actorul.

„Copiii mă vedeau stând într-un colț, incapabil să mă mișc.”

El spune că, timp de un an, ajunsese să doarmă zilnic ore întregi, fiind incapabil să funcționeze normal.

„Mi-a distrus fiecare nerv din corp — spiritual, financiar, profesional. Mi-a afectat cariera, sănătatea, familia. Dacă v-aș spune prin ce trece corpul meu de atunci… simt că mi-a răpit zece ani din viață”, a adăugat Baldwin, amintind data care i-a schimbat destinul: 21 octombrie 2021.

Actorul a vorbit și despre gândurile suicidare care l-au urmărit în această perioadă.

„Ajungi în punctul în care spui: «Nu mai vreau să mă trezesc mâine. Gata, plec». Cred că mulți oameni se gândesc la asta. Foarte puțini ajung să o facă. Dar eu stăteam în pat și mă rugam: «Nu pot să o iau iar de la capăt. Nu pot». Și totuși găseam cumva forța să mai amân cu o zi.”

Baldwin a spus că doar sprijinul soției sale, Hilaria, și al familiei i-a menținut echilibrul într-o perioadă în care acuzațiile se acumulau, iar procurorii din New Mexico, spune el, „își făceau propriile reguli după ce totul se întâmplase deja”. În opinia lui, anchetatorii „voiau doar să apară cu numele în presă”, iar actorul îi acuză de intenții politice și mediatice.

Critic la adresa procurorilor, dar și a lui Donald Trump

Potrivit publicației The Hollywood Reporter, Baldwin a vorbit și despre Donald Trump, pe care l-a imitat ani la rând în Saturday Night Live. Actorul a recunoscut că nu și-a dorit să interpreteze rolul atât de mult timp, însă loialitatea față de creatorul emisiunii, Lorne Michaels, l-a convins.

„Îl urăsc și nu sunt de acord cu nimic din ce face, dar tot este o ființă umană”, a explicat el.

„Problema lui e că răspunde cu ură și frustrare la orice critică — și asta l-a distrus.”

Baldwin spune că „s-a terminat” cu ironizarea lui Trump și că publicul ar trebui să se concentreze pe viitor, nu pe glumele reciclate.

„Dacă încă râzi la glume despre Trump din emisiuni late-night, e ceva în neregulă. Trebuie să ne pregătim pentru următoarele alegeri, asta e tot ce contează.”

