Accident cu 10 mașini în Olt: s-a activat Planul Roșu de Intervenție! Sunt implicate 27 de persoane

De: Irina Vlad 26/12/2025 | 17:59
A fost activat Planul roșu de intervenție în Olt/ sursă foto: Facebook
Carambol pe o șosea din România! A fost activat Planul Roșu de intervenție în județul Olt după ce 10 mașini au fost implicate într-un accident rutier. Din cauza numărului mare de persoane implicate – 27 la număr – autoritățile au intervenit cu un număr impresionant de echipaje operative ISU Olt. 

Accidentul a avut loc în a doua zi de Crăciun, pe data de 26 decembrie 2-25, pe DN 12 (DEX12), sensul de mers Pitești–Slatina, la km 80, fiind implicate 10 autoturisme și un total de 27 de persoane. Autoritățile au activat Planul Roșu de intervenție.

27 de oameni implicați în accidentul rutier din județul Olt

La fața locului au intervenit echipajele operative ale ISU Olt, cu șapte echipaje SMURD, o autospecială pentru victime multiple, două autospeciale de stingere, o autospecială pentru descarcerare, un microbuz și o autospecială de primă intervenție, precum și mai multe ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță Olt.

Potrivit informațiilor oferite de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, o persoană a fost transportată la spital, iar alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale la locul accidentului.

„În legătură cu accidentul rutier produs în județul Olt, Ministerul Sănătății informează următoarele:

Având în vedere numărul mare de persoane implicate și complexitatea evenimentului, pentru gestionarea eficientă a situației, la nivelul județului Olt a fost activat Planul Roșu de Intervenție, începând cu ora 16:30.

Accidentul a avut loc pe DN 12 (DEX12), sensul de mers Pitești–Slatina, la km 80, fiind implicate 10 autoturisme și un total de 27 de persoane. Conform datelor existente până în acest moment, nu sunt persoane încarcerate. Evaluarea medicală a tuturor persoanelor implicate este în desfășurare.

Pentru asigurarea capacității de răspuns medical, Spitalul Județean de Urgență Slatina a fost mobilizat, iar Ministerul Sănătății este în contact permanent cu conducerea unității sanitare, pentru o organizare cât mai eficientă a activității medicale, în eventualitatea în care va fi necesar transportul unui număr mai mare de pacienți către spital.
Până în prezent:

• 1 persoană a fost transportată la spital, conștientă și cooperantă, cu suspiciune de fractură la nivelul unui membru superior;
• 2 persoane au fost asistate medical la fața locului pentru contuzii, însă au refuzat transportul la spital.

Intervenția este asigurată de forțe medicale și de salvare extinse, fiind mobilizate: 3 ambulanțe ASAS, 8 echipaje SMURD, 2 ATPVM, 1 autospecială de descarcerare ușoară, 1 autospecială de descarcerare grea, 2 ambulanțe SAJ.

În sprijinul intervenției acționează și ISU Argeș. Situația este în dinamică. Ministerul Sănătății va reveni cu informații actualizate, pe măsură ce acestea devin disponibile”, a transmis Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.

