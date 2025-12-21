S-a activat planul roșu după un accident cu 7 victime! În ce stare sunt

Planul Roșu a fost activat astăzi în localitatea Brateiu, județul Sibiu, după un accident în care au fost implicate un microbuz și alte șapte persoane. Toate detaliile în articol.

Accidentul rutier a dus la activarea Planului Roșu de intervenție, după ce un microbuz a fost implicat într-un eveniment soldat cu rănirea a șapte persoane. Printre cele șapte persoane se aflau cinci minori, iar toți cei implicați au reușit să se autoevacueze și au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Planul Roșu a fost activat la Sibiu

ISU Sibiu a transmis că accidentul s-a produs în dimineața zilei de duminică, 21 decembrie 2025. La fața locului au ajuns mai multe echipaje pentru acordarea primului ajutor și pentru gestionarea situației: un echipaj SMURD, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere și două ambulanțe SAJ.

Primele informații despre accidentul care a declanșat Planul Roșu arată că toate persoanele implicate în accident sunt conștiente și au scăpat cu bine. Echipajele medicale se ocupă în continuare de evaluarea stării lor.

”În timpul evaluării medicale s-a constatat că în accident au fost implicate un număr de 10 persoane (3 adulţi şi 7 minori). Acestea sunt evaluate de echipajele medicale”, anunţă ISU Sibiu.

Autoritățile au decis declanșarea Planului Roșu din cauza numărului de victime implicate în accident.

„Plan Roşu activat în localitatea Brateiu ca urmare a unui accident rutier în care sunt implicate un microbuz şi 7 persoane dintre care 5 minori. Din primele informaţii, toate cele 7 persoane implicate în accident sunt autoevacuate, conştiente, iar în aceste momente sunt evaluate de echipajele medicale sosite la faţa locului”, anunţă, duminică, ISU Sibiu.

Oamenii legii fac cercetări în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul rutier.

