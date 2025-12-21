Acasă » Știri » S-a activat planul roșu după un accident cu 7 victime! În ce stare sunt

S-a activat planul roșu după un accident cu 7 victime! În ce stare sunt

De: Denisa Iordache 21/12/2025 | 19:27
S-a activat planul roșu după un accident cu 7 victime! În ce stare sunt
S-a activat planul roșu după un accident cu 7 victime. Sursă freepik

Planul Roșu a fost activat astăzi în localitatea Brateiu, județul Sibiu, după un accident în care au fost implicate un microbuz și alte șapte persoane. Toate detaliile în articol. 

Accidentul rutier a dus la activarea Planului Roșu de intervenție, după ce un microbuz a fost implicat într-un eveniment soldat cu rănirea a șapte persoane. Printre cele șapte persoane se aflau cinci minori, iar toți cei implicați au reușit să se autoevacueze și au primit îngrijiri medicale la fața locului. 

Planul Roșu a fost activat la Sibiu 

ISU Sibiu a transmis că accidentul s-a produs în dimineața zilei de duminică, 21 decembrie 2025. La fața locului au ajuns mai multe echipaje pentru acordarea primului ajutor și pentru gestionarea situației: un echipaj SMURD, o autospecială de transport personal și victime multiple, o autospecială de stingere și două ambulanțe SAJ. 

Primele informații despre accidentul care a declanșat Planul Roșu arată că toate persoanele implicate în accident sunt conștiente și au scăpat cu bine. Echipajele medicale se ocupă în continuare de evaluarea stării lor. 

”În timpul evaluării medicale s-a constatat că în accident au fost implicate un număr de 10 persoane (3 adulţi şi 7 minori). Acestea sunt evaluate de echipajele medicale”, anunţă ISU Sibiu. 

Autoritățile au decis declanșarea Planului Roșu din cauza numărului de victime implicate în accident. 

„Plan Roşu activat în localitatea Brateiu ca urmare a unui accident rutier în care sunt implicate un microbuz şi 7 persoane dintre care 5 minori. Din primele informaţii, toate cele 7 persoane implicate în accident sunt autoevacuate, conştiente, iar în aceste momente sunt evaluate de echipajele medicale sosite la faţa locului”, anunţă, duminică, ISU Sibiu.   

Oamenii legii fac cercetări în acest caz pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs evenimentul rutier. 

CITEȘTE ȘI: 

Tragedie în Bacău. O femeie însărcinată și partenerul ei au murit, după ce un șofer a intrat direct în ei 

Cine a fost Cristina Grossu, soția fostului campion de raliuri Greg Biffle. Întreaga familie a murit în urma accidentului aviatic 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit mult”
Știri
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai…
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a anului
Mediafax
Solstițiul de iarnă 2025. Ce se întâmplă în cea mai scurtă zi a...
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
Adevarul
Imagini virale dintr-un avion aproape gol. Doar șapte români au zburat spre Londra
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum s-au inversat rolurile Franței și Germaniei în Uniunea Europeană
Digi24
„Macron l-a trădat pe Merz și știe că va trebui să plătească”. Cum...
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată revoltă!
Mediafax
Romanul din 1987 care a devenit bestseller peste noapte. A stârnit o adevărată...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3 cele mai căutate joburi și ce salarii oferă
Digi 24
Care a fost cel mai dorit loc de muncă în România în 2025. Top 3...
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de pe muntele Strâmtu, în comuna Lerești, Argeș
Digi24
NEWS ALERT Dronă de 2 metri, cu o parașută atașată, găsită agățată în copacii de...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Descopera.ro
Puțini îi știu numele, dar invenția ei a schimbat viața a milioane de femei
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Gandul.ro
Ce este dieta Okinawa, regimul alimentar recomandat de celebrul neurochirurg Leon Dănăilă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit ...
Theo Rose, criticată de fani după ce a anunțat că se va retrage de la Vocea României: „Ai greșit mult”
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 22 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 22 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere. Unde au fost surprinși
Marius Calotă, moștenitorul Rodicăi Stănoiu, filmat alături de două tinere. Unde au fost surprinși
BANC | Copilul își întreabă părinții: „Ce-mi luați de ziua mea?”
BANC | Copilul își întreabă părinții: „Ce-mi luați de ziua mea?”
Saveta Bogdan a ajuns la sapă de lemn: “E îngrozitor, n-ai bani nici să te hrănești”
Saveta Bogdan a ajuns la sapă de lemn: “E îngrozitor, n-ai bani nici să te hrănești”
Vezi toate știrile
×