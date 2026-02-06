Ce salarii au preoții ortodocși, catolici, pastorii, rabinii și imamii în România, acum, în 2026

Pentru românii care sunt curioși și se întreabă ce salarii au preoții ortodocși, catolici, pastorii, rabinii și imamii din România acum, în 2026, trebuie să știe că veniturile variază în funcție de vechime sau gradul bisericesc.

Un preot debutant cu studii superioare pornește de la 2.350 de lei net, în timp ce veniturile unui preot cu studii medii pornesc de la 2.100 de lei. Gradul profesional se împarte în următoarele categorii: debutant, gradul I și gradul II și definitiv. Pe măsura pregătirii și a experienței, veniturile acestora cresc considerabil.

Ce salarii au preoții ortodocși și catolici în România

Salariul unui preot din cadrul Bisericii Ortodoxe Române (BOR) este un cumul dintre banii primiți de la statul român și cei proveniți de la instituția bisericească. Statul are o contribuție între 65% și 80% din salariul de bază, restul veniturilor fiind asigurate de parohie.

Preoții ortodocși cu studii superioare, de gradul I, au un salariu de 2.350 de lei, în timp ce un preot de gradul definitiv are un salariu de 2.260 de lei. Salariul unui preot debutant este de 2.180 de lei.

Salariul preoților cu studii medii pornesc de la aproximativ 2.100 de lei. Deși par mici, aceste sume reprezintă doar contribuția de la bugetul de stat. Majoritatea parohiilor adaugă un „complet” de fonduri proprii, astfel încât salariul unui preot de la oraș poate ajunge între 4.500 – 6.500 de lei. În acești bani nu sunt incluse contribuțiile de la evenimente, nunți, botezuri etc.

La fel ca în cazul preoților ortodocși, veniturile preoților catolici sunt asemănătoare, însă modul de gestionare diferă. Majoritatea preoților catolici primesc salariul în mână – între 2.200 și 2.800 de lei, restul cheltuielilor (hrană, casă, întreținere etc.) fiind suportate de Episcopie sau de donațiile bisericii, preotul neavând familie de întreținut.

Pastorii, rabinii și imamii (lideri spirituali și religioși în islam) încasează lunar de la stat aproximativ 2.200 de lei net, însă la acești bani se adaugă veniturile alocate din fonduri proprii. În cultele neprotestante, unde comunitatea susține pastorul direct, salariul net poate fi între 4.000 și 8.000 de lei, în funcție de mărimea organizației religioase.

O angajată a fost concediată după 30 de ani pentru 15 lei. Cazul a ajuns în instanță, în Italia

Ce salariu are un curier Sameday. Cât primește lunar fără bonusuri și sporuri