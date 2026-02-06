Cătălin Măruța, în lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV. A divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani

Cătălin Măruță este oficial out din grila de programe de la Pro TV! Vineri, 6 ianuarie 2026, a avut loc ultima ediție a emisiunii „La Măruță”, moment care s-a lăsat cu lacrimi și suspine pentru întreaga echipă. În timp ce își lua rămas bun de la telespectatori, prezentatorul TV a izbucnit în lacrimi și a divulgat secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani.

Vineri, 6 ianuarie 2026, a fost ultima zi de emisie a lui Cătălin Măruță în postura de moderator la Pro TV. După 18 ani de difuzare zilnică, emisiunea „La Măruță” a fost scoasă din grila de programe.

Cătălin Măruță, în lacrimi la ultima emisie de la Pro TV

La începutul ultimei emisiunii, Cătălin Măruță a simțit nevoia să țină un discurs de plecare. S-a lăsat cu lacrimi și suspine pentru întreaga echipă din spatele camerelor de filmat. Printre mulțumiri, aprecieri și mesaje de recunoștință pentru cei care i-au fost alături în cei 18 ani de emisie, el a divulgat unul dintre secretele familiei sale.

În timpul discursului, un moment special a fost dedicat familiei sale, ocazie în care Măruță și-a amintit că nu a putut fi prezent la două dintre cele mai prețioase evenimente din viața lui: venirea pe lume a urmașilor săi. Eva și David, copiii lui și ai Andrei, s-au născut în timp ce el era prezent la datorie în platoul emisiunii.

„Astăzi, emisiunea „La Măruță” se va încheia după 18 ani în care am fost împreună. Am fost împreună aici, la Pro TV. Am început pe 22 octombrie 2007 și de atunci am râs, am plâns, am învățat și ne-am bucurat unii de alții. Am crescut împreună cu voi, telespectatorii noștri, invitații noștri și cu echipa din spatele camerelor de filmat pe care dumneavoastră nu aveți ocazia să o vedeți în ultima zi. Această emisiune a fost pentru mine mai mult decât un proiect, a fost o parte din viața mea. Sunt convins că și din viața multora dintre voi. În această ultimă perioadă să știți că am simțit și sprijinul vostru, dar și provocările unei lumi care se schimbă. Emoția e pentru că în spatele camerelor sunt oameni pe care 18 ani i-am întâlnit zi de zi. Sunt colegii mei, fiecare știm ce problemă avem și ce ne doare. Sunt foarte mulți oameni în spatele camerelor. Prieteni. Sunt aproape 20 de ani, am crescut cu ei. Se leagă multe lucruri. Nu aveam copiii când am venit la Pro TV, dar s-a întâmplat, de fiecare dată, ca cei doi copii să vină pe lume în ziua în care aveam emisiunea. Încheiem acest capitol cu recunoștință pentru fiecare zi petrecută împreună și cu speranța că urmează un nou drum plin de energie și creativitate. Vreau să vă mulțumesc pentru fiecare moment împărtășit și pentru că ați fost alături de noi. „La Măruță” se termină în două ore, dar eu, Măruță, voi rămâne întotdeauna prietenul vostru”, a fost mesajul lui Cătălin Măruță.

