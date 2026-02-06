Acasă » Știri » Sport » Doliu în lumea modei! Fiica unui fotbalist arhicunoscut a murit la doar 21 de ani, în locuința sa

De: Simona Tudorache 06/02/2026 | 17:28
Cristina Perez Galcenco, model internațional, a fost găsită fără suflare în locuința sa din Malaga. Tânăra în vârstă de 21 de ani era fiica lui Nacho Perez, un mare fotbalist din Spania. Cauza morții rămâne, pentru moment, un mister.

Cei apropiați i-au adus omagii impresionate Cristinei, care a defilat pe podiumurile din întreaga lume, în orașe precum Londra, Madrid, Milano și Paris, și despre care se spunea că are o carieră promițătoare în față.

Cristina Perez Galcenco a murit la 21 de ani

Pe lângă participarea la evenimente precum Săptămâna Modei de la Madrid, ea a participat și la campanii publicitare pentru companii precum Stradivarius și a prezentat colecții de modă pentru branduri precum Versace și Louis Vuitton.

Trupul Cristinei va fi dus, în zilele următoare, în Asturias, în nordul Spaniei, unde a crescut și unde va avea loc înmormântarea. Părinții Cristinei, fostul portar Nacho Perez, și mama ei, Tatiana Galcenco, născută în Republica Moldova, nu au vorbit despre această cruntă pierdere.

„Nu am cuvinte pentru această veste tristă, decât să le spun părinților ei, Tatiana Galcenco și Nacho Perez, și familiei sale, că o stea strălucește veșnic în inimile noastre și că transmit sincerele condoleanțe într-un astfel de moment de durere”, a spus Xana de Jesus, un fotograf cunoscut.

„Cristina este un înger și a fost întotdeauna” , a adăugat o prietenă.

Cristina Perez Galcenco se plângea de singurătate

Cristina avea succes în defilări, era admirată și invidiată, dar recunoștea că această parte importantă a vieții ei ascunde și multă singurătate. Cu toate astea, era mulțumită că intră în contact cu mulți oameni și descoperă nenumărate culturi.

„Sarcina mea este să fiu imaginea a ceea ce un brand vrea să prezinte publicului, fie prin podiumuri, fie prin campanii publicitare. Întotdeauna spun că cel mai satisfăcător lucru la această profesie este numărul de oameni, culturi și mentalități pe care ajungi să le cunoști.

Sunt atât de diferite de zona ta de confort încât nu ai de ales decât să crești și să te adaptezi la ele; pe de altă parte, simt că asta vine la pachet cu singurătatea, care este cea mai rea parte a acestei meserii. Este un fapt că, fiind în continuă mișcare, nimeni din cercul tău apropiat nu poate ține pasul cu tine, așa să înveți să te înțelegi cu tine însuți. Este unul dintre cele mai importante lucruri”, spunea Cristina, conform Daily Mail.

