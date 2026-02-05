Acasă » Știri » Kim Kardashian rupe tăcerea despre „Photogate”-ul cu Harry și Meghan de la aniversarea de 70 de ani a lui Kris Jenner

Kim Kardashian rupe tăcerea despre „Photogate”-ul cu Harry și Meghan de la aniversarea de 70 de ani a lui Kris Jenner

De: Diana Cernea 05/02/2026 | 06:10
Kim Kardashian rupe tăcerea despre „Photogate”-ul cu Harry și Meghan de la aniversarea de 70 de ani a lui Kris Jenner
Kris Jenner, sursa captură social media Kris Jenner

Scandalul fotografiilor de la petrecerea aniversară a lui Kris Jenner au fost, în cele din urmă, lămurite de Kim Kardashian, după luni întregi de speculații legate de dispariția misterioasă a imaginilor cu Prințul Harry și Meghan Markle.

„Nu au vrut să fie văzuți petrecând”

Kim Kardashian a dezvăluit că Prințul Harry și Meghan Markle au fost cei care au cerut ca fotografiile lor de la aniversarea de 70 de ani a lui Kris Jenner să fie șterse de pe rețelele sociale. Potrivit Daily Mail, decizia a fost luată după ce soții Sussex și-au dat seama că petrecerea avea loc chiar în ajunul Zilei Comemorării (Remembrance Day), o zi cu o puternică încărcătură simbolică în Marea Britanie.

„Cred că și-au dat seama că era Remembrance Day și nu au vrut să fie văzuți la o petrecere”, a spus Kim, explicând că imaginile fuseseră publicate inițial cu acordul lor. Ea a subliniat că familia Kardashian-Jenner nu postează fotografii fără permisiune: „Ni s-a spus clar că este în regulă să le postăm. Nu facem niciodată asta fără consimțământ”.

Fotografiile respective îi înfățișau pe ducele și ducesa de Sussex relaxați și zâmbitori la petrecerea cu tematică James Bond organizată în Beverly Hills, la reședința luxoasă a lui Jeff Bezos și Lauren Sánchez. Într-una dintre imagini, Harry era surprins dansând, purtând în piept un mac roșu – simbol al Zilei Comemorării.

Imaginile au dispărut fără explicații

La câteva ore după publicare, toate fotografiile cu Harry și Meghan au fost șterse atât de pe contul lui Kris Jenner, cât și de pe cel al lui Kim Kardashian, declanșând un adevărat scandal mediatic. Mulți au speculat că ar fi existat un conflict sau o solicitare impusă din exterior.

Kim a explicat ulterior, într-un podcast realizat alături de sora ei Khloé, că Harry și Meghan „s-au răzgândit” și au cerut ca pozele să fie eliminate pentru a evita să pară că petrec și dansează într-o zi dedicată comemorării soldaților căzuți la datorie. „A fost ceva complet inocent, dar s-a transformat într-o nebunie”, a spus vedeta.

Potrivit Daily Mail, confuzia a fost amplificată de faptul că, în aceeași zi, Harry și Meghan au participat la un eveniment caritabil Baby2Baby, unde au fost fotografiați alături de Serena Williams, iar acele imagini nu au fost șterse. Kim a explicat că diferența a fost contextul: evenimentul caritabil era un cadru adecvat, dar petrecerea nu era.

Remembrance Day este comemorată anual în noiembrie și onorează membrii forțelor armate care și-au pierdut viața la datorie. În timp ce familia regală britanică participa la ceremonia oficială de la Londra, imaginile cu Harry și Meghan distrându-se la Hollywood puteau fi interpretate greșit.

Kim a recunoscut că întreaga situație a fost frustrantă și că reacția publică a fost exagerată. „Mi-a părut rău pentru toți cei implicați. Nu trebuia să se facă atâta caz din asta”, a spus ea. Vedeta a adăugat că, uneori, astfel de momente scapă rapid de sub control.

