Cât a ajuns să coste un litru de benzină azi, 5 februarie 2026. Prețurile se mențin la nivel ridicat

De: Paul Hangerli 05/02/2026 | 06:45
Prețuri la pompă, sursa-pexels.com

Bursa carburanților, azi, 5 februarie 2026. Prețurile carburanților din România continuă să se mențină la niveluri relativ ridicate la începutul lunii februarie 2026, potrivit datelor centralizate din surse publice de monitorizare a pieței. Benzina, motorina și GPL-ul prezintă diferențe mici de preț între regiuni și furnizori, însă tendința generală indică stabilitate în ultimele zile.

Prețuri medii la nivel național azi, 5 februarie 2026.

Conform celor mai recente date disponibile, prețurile orientative pentru principalele tipuri de carburant în România sunt:

Benzină standard (Euro 95): aproximativ între 7,60 și 7,80 lei pe litru

Motorină: aproximativ între 7,90 și 8,10 lei pe litru

GPL auto: aproximativ între 3,80 și 3,95 lei pe litru

Aceste valori reprezintă nivelurile medii sau cele mai mici prețuri raportate în principalele orașe ale țării, fiind supuse fluctuațiilor zilnice în funcție de furnizor, cerere și politica comercială a stațiilor de alimentare.

Situația carburanților în București

În Capitală, valorile înregistrate se mențin apropiate de media națională. Datele arată că:

Benzina standard se vinde, în general, între 7,69 și 7,78 lei pe litru

Motorina are prețuri cuprinse între 7,98 și 8,01 lei pe litru

GPL-ul este disponibil între 3,82 și 3,94 lei pe litru

Diferențele între benzinării sunt relativ reduse, însă pot apărea variații de câteva zeci de bani în funcție de zona orașului sau de brandul distribuitorului.

Exemplu de prețuri la nivel de stație

În cazul unei stații MOL din București, situată în zona Odăi, prețurile raportate recent sunt ușor peste valorile minime din piață. Astfel, benzina standard ajunge la aproximativ 7,84 lei pe litru, motorina la 8,12 lei pe litru, iar GPL-ul la aproximativ 3,95 lei pe litru.

Diferențe regionale și tendințe

În alte mari orașe ale țării, precum Cluj-Napoca sau Timișoara, prețurile sunt similare cu cele din București, cu variații minore. Benzina standard poate coborî sub 7,70 lei pe litru în unele stații, în timp ce motorina depășește frecvent pragul de 8 lei pe litru. GPL-ul rămâne carburantul cu cele mai mici fluctuații, menținându-se sub pragul de 4 lei pe litru în majoritatea locațiilor.

Factori care influențează prețurile

Nivelul actual al carburanților este influențat de evoluțiile pieței petroliere internaționale, costurile logistice și fiscalitatea aplicată în România. În plus, competiția dintre lanțurile de benzinării contribuie la menținerea unor diferențe relativ mici între prețurile practicate.

Perspective pentru perioada următoare

Specialiștii din domeniu consideră că, pe termen scurt, prețurile ar putea rămâne relativ stabile, în lipsa unor schimbări majore pe piața globală a petrolului. Totuși, variațiile sezoniere ale cererii și fluctuațiile cotațiilor internaționale pot genera ajustări rapide ale tarifelor la pompă.

