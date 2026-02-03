Acasă » Știri » De la 309 lei la factură de coșmar. Cât a ajuns gazul într-un apartament din București

De: David Ioan 03/02/2026 | 18:15
Gerul sever din această iarnă a început să se reflecte direct în cheltuielile gospodăriilor, iar facturile la gaze aferente lunii ianuarie confirmă îngrijorările multor consumatori. Comparativ cu sezonul rece precedent, costurile au urcat în medie cu cel puțin 30%, iar în anumite situații creșterile sunt chiar mai accentuate.

Cele mai afectate sunt locuințele vechi sau insuficient izolate, unde pierderile de căldură determină un consum semnificativ mai mare.

Un caz relevant provine din București, unde un proprietar care achitase în ianuarie 2025 o factură de 309 lei s-a trezit în acest an cu o sumă situată între 420 și 450 de lei. Diferența nu este rezultatul unei majorări de preț, ci al consumului suplimentar generat de temperaturile foarte scăzute, care au forțat centralele termice să funcționeze aproape fără întrerupere.

Specialiștii explică faptul că, în apartamentele bine izolate, majorarea facturii se situează de regulă între 100 și 200 de lei. În schimb, în locuințele neizolate sau cu tâmplărie veche, creșterea poate ajunge la 200–400 de lei într-o singură lună. Situația este și mai dificilă pentru cei care locuiesc la casă.

O locuință de aproximativ 140 de metri pătrați, aflată în apropierea Capitalei, a înregistrat o creștere de la 1.500 de lei anul trecut la aproximativ 2.000 de lei în această iarnă. Experții subliniază că eficiența energetică rămâne un element esențial în controlul costurilor.

„Ține de termoizolarea locuințelor, sunt niște măsuri care trebuiau să fie luate. Inclusiv persoanele fizice să fie ajutate cu genul ăsta de lucrări. Sunt foarte multe locuri din țară unde oamenii trăiesc la case. Ajung să-și plătească un sfert din venituri pe facturi”, a declarat expertul în energie, Corina Murafa.

Totodată, autoritățile confirmă că sezonul rece actual a fost unul dintre cele mai dure din ultimii ani.

„Am avut cea mai geroasă iarnă din ultimii 5 ani. A cauzat şi un consum mai mare, de aproximativ 20%, la nivel naţional. Acest lucru se vede în facturile fiecăruia. Fără să fie o creştere a preţului, se regăseşte în factura finală”, admite ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Pentru a acoperi necesarul în zilele cu temperaturi extreme, România a apelat și la importuri, care pot ajunge până la 30% din consumul total. Capacitatea de extracție din depozite nu poate acoperi vârfurile de cerere, astfel că gazul din afara țării devine esențial în perioadele de frig intens.

Deși costurile ridicate ale importurilor nu se reflectă momentan în facturile populației datorită plafonării tarifelor, această măsură expiră la finalul lunii martie.

„Suntem singura ţară din Uniune care a mai rămas cu o intervenţie pe gaze. Din cauza asta avem şi o procedură de infringement. Are sens să liberalizăm şi noi”, a comunicat Bogdan Chiriţoiu, președintele Consiliului Concurenței.

În acest context, guvernul pregătește o schemă de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, care ar urma să fie aplicată din iarna viitoare. Până atunci, însă, facturile din acest sezon rămân o povară considerabilă pentru numeroase familii, mai ales în lipsa unor investiții în izolarea și modernizarea locuințelor.

