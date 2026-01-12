Acasă » Știri » Se interzic centralele de apartament pe gaz. De când nu mai pot fi folosite în clădirile noi

Se interzic centralele de apartament pe gaz. De când nu mai pot fi folosite în clădirile noi

De: Alina Drăgan 12/01/2026 | 23:00
Se interzic centralele de apartament pe gaz. De când nu mai pot fi folosite în clădirile noi
Se interzic centralele de apartament pe gaz

Mulți sunt românii care se încălzesc cu centrale de apartament pe gaz, considerate ani la rând cea mai practică și accesibilă soluție pentru locuințe. În ultimul timp însă se vorbește tot mai des despre interzicerea centralelor pe gaz. De când nu mai pot fi folosite în clădirile noi?

Subiectul interzicerii centralelor pe gaz a pornit după ce autoritățile române au început, cu întârziere, transpunerea parțială în legislația națională a unei Directive europene adoptate în vara anului 2024. S-au vehiculat tot felul de informații, însă cel mai mulete sunt eronate.

Se interzic centralele de apartament pe gaz?

Până la 1 ianuarie 2030, nu există nicio prevedere legală care să poată fi interpretată ca o interdicție privind utilizarea centralelor individuale de apartament pe gaz în clădirile rezidențiale noi. Cu alte cuvinte, aceste centrale pot fi în continuare montate și folosite în locuințele noi construite până la această dată.

Directiva europeană adoptată în 2024 prevede, însă, că începând cu 1 ianuarie 2025 statele membre nu mai pot acorda subvenții publice pentru instalarea cazanelor autonome alimentate cu combustibili fosili, inclusiv centralele pe gaz. Concret, directiva nu interzice montarea centralelor, ci doar elimină sprijinul financiar pentru instalare, cu excepția proiectelor deja selectate pentru finanțare înainte de 2025 prin PNRR.

Însă, schimbarea majoră apare odată cu introducerea obligației ca noile clădiri să fie clădiri cu emisii zero (ZEB). Această cerință se aplică de la 1 ianuarie 2028 pentru clădirile noi deținute de autorități publice și de la 1 ianuarie 2030 pentru toate clădirile noi. Abia din acel moment, la etapa de proiectare, va deveni obligatorie respectarea standardelor ZEB, care presupun emisii zero de carbon din combustibili fosili la fața locului. Ceea ce însemnă și eliminarea centralelor pe gaz.

Așadar, centralele pe gaz pot fi folosite cel puțin până la 1 ianuarie 2030 în clădirile noi. Ministerul Dezvoltării concluzionează că, până la intrarea în vigoare a prevederilor articolului 7 alineatul (1) litera b) din Directiva (UE) 2024/1275, respectiv până la 1 ianuarie 2030, nu există un temei legal care să limiteze utilizarea centralelor individuale pe gaz în clădirile rezidențiale noi.

La ce temperatură este cel mai bine să setezi termostatul centralei termice atunci când pleci de acasă. Experții au stabilit limita sigură

Greșeala de izolație care îți dublează factura la încălzire. Mulți proprietari o fac fără să știe

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Înapoi în 2006–2007: anul în care exmatriculările au șocat România. De ce situația este și mai gravă azi
Știri
Înapoi în 2006–2007: anul în care exmatriculările au șocat România. De ce situația este și mai gravă azi
Magnatul Bernard Arnault a devenit membru al Academiei de Științe Morale și Politice. Primele imagini de la ceremonie
Știri
Magnatul Bernard Arnault a devenit membru al Academiei de Științe Morale și Politice. Primele imagini de la ceremonie
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui Nicușor Dan maxim 35.000
Mediafax
Miruță: Zborul lui Iohannis la Paris a costat 180.000 de euro, al lui...
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Gandul.ro
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Prosport.ro
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima dată: ce combinație inedită a inventat. „De atunci îmi cere zilnic”
Adevarul
Reacția unui american care a gustat sarmale, salată boeuf și vișinată pentru prima...
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
Digi24
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american...
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza vremii
Mediafax
Cursuri suspendate sau online marți în școli din mai multe județe din cauza...
Parteneri
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de ani. Ajunsese pe mâna medicilor cu o fractură de femur
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rezultatele necropsiei lui Gabriel Bumbăcea, tânărul din Buzău care a murit la doar 25 de...
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje mi-au tăiat respirația”. Imaginile publicate de prezentatoarea TV
Click.ro
Destinația de vacanță pe care a ales-o Corina Caragea la început de an: „Aceste peisaje...
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi 24
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
Digi24
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să...
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando Norris
Promotor.ro
Un McLaren diferit de toate: povestea INCREDIBILĂ a monopostului care a însoțit titlul lui Lando...
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților de la Kiev
go4it.ro
„Revoluționara” rachetă rusă Oreșnik folosește tehnologie de pe vremea lui Gagarin – analiză a experților...
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Descopera.ro
De ce au fost interziși câinii în Antarctica?
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Go4Games
Accesorii de neratat pentru fanii PlayStation
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Gandul.ro
Românii se duc să schieze în Ucraina. Cât costă un sejur la Bukovel
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Înapoi în 2006–2007: anul în care exmatriculările au șocat România. De ce situația este și ...
Înapoi în 2006–2007: anul în care exmatriculările au șocat România. De ce situația este și mai gravă azi
Horoscop 13 ianuarie 2026. Zodia care se ceartă cu toată lumea
Horoscop 13 ianuarie 2026. Zodia care se ceartă cu toată lumea
Magnatul Bernard Arnault a devenit membru al Academiei de Științe Morale și Politice. Primele imagini ...
Magnatul Bernard Arnault a devenit membru al Academiei de Științe Morale și Politice. Primele imagini de la ceremonie
Andreea Bostănică plânge pe TikTok, „amanta” l-a luat pe Abush cu acte! A înșelat-o pe bune ...
Andreea Bostănică plânge pe TikTok, „amanta” l-a luat pe Abush cu acte! A înșelat-o pe bune sau e făcătură?
„Așteptați să o vedeți”: De ce Wuthering Heights cu Jacob Elordi îi va face pe fani să se uite ...
„Așteptați să o vedeți”: De ce Wuthering Heights cu Jacob Elordi îi va face pe fani să se uite de două ori
Cine i-a cumpărat, de fapt, “mașina morții” lui Mario Iorgulescu. Cristian Rizea: ”Gino nu a ...
Cine i-a cumpărat, de fapt, “mașina morții” lui Mario Iorgulescu. Cristian Rizea: ”Gino nu a vrut să îi achiziționeze acel Aston Martin!”
Vezi toate știrile
×