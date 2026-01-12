Se interzic centralele de apartament pe gaz. De când nu mai pot fi folosite în clădirile noi

Mulți sunt românii care se încălzesc cu centrale de apartament pe gaz, considerate ani la rând cea mai practică și accesibilă soluție pentru locuințe. În ultimul timp însă se vorbește tot mai des despre interzicerea centralelor pe gaz. De când nu mai pot fi folosite în clădirile noi?

Subiectul interzicerii centralelor pe gaz a pornit după ce autoritățile române au început, cu întârziere, transpunerea parțială în legislația națională a unei Directive europene adoptate în vara anului 2024. S-au vehiculat tot felul de informații, însă cel mai mulete sunt eronate.

Se interzic centralele de apartament pe gaz?

Până la 1 ianuarie 2030, nu există nicio prevedere legală care să poată fi interpretată ca o interdicție privind utilizarea centralelor individuale de apartament pe gaz în clădirile rezidențiale noi. Cu alte cuvinte, aceste centrale pot fi în continuare montate și folosite în locuințele noi construite până la această dată.

Directiva europeană adoptată în 2024 prevede, însă, că începând cu 1 ianuarie 2025 statele membre nu mai pot acorda subvenții publice pentru instalarea cazanelor autonome alimentate cu combustibili fosili, inclusiv centralele pe gaz. Concret, directiva nu interzice montarea centralelor, ci doar elimină sprijinul financiar pentru instalare, cu excepția proiectelor deja selectate pentru finanțare înainte de 2025 prin PNRR.

Însă, schimbarea majoră apare odată cu introducerea obligației ca noile clădiri să fie clădiri cu emisii zero (ZEB). Această cerință se aplică de la 1 ianuarie 2028 pentru clădirile noi deținute de autorități publice și de la 1 ianuarie 2030 pentru toate clădirile noi. Abia din acel moment, la etapa de proiectare, va deveni obligatorie respectarea standardelor ZEB, care presupun emisii zero de carbon din combustibili fosili la fața locului. Ceea ce însemnă și eliminarea centralelor pe gaz.

Așadar, centralele pe gaz pot fi folosite cel puțin până la 1 ianuarie 2030 în clădirile noi. Ministerul Dezvoltării concluzionează că, până la intrarea în vigoare a prevederilor articolului 7 alineatul (1) litera b) din Directiva (UE) 2024/1275, respectiv până la 1 ianuarie 2030, nu există un temei legal care să limiteze utilizarea centralelor individuale pe gaz în clădirile rezidențiale noi.

