Greșeala de izolație care îți dublează factura la încălzire. Mulți proprietari o fac fără să știe

O casă izolată corect ar trebui, teoretic, să însemne și facturi mai mici la încălzire și un confort sporit pe timp de iarnă. Mulți proprietari sunt convinși că odată montat polistirenul, problema pierderilor de căldură este rezolvată definitiv. Însă, în realitate, lucrurile nu sunt atât de simple. Există situații în care deși casa este izolată, costurile pentru căldură cresc. Care este greșeala de izolație care îți dublează factura la încălzire?

Izolarea termică rămâne una dintre cele mai eficiente metode de a reduce consumul de energie. O locuință bine izolată păstrează mai bine căldura, reduce solicitarea centralei și creează un climat interior mai stabil. Tot mai mulți români investesc în termoizolație, dar trebuie să fie atenți la câteva aspecte pentru a nu se trezi în fapt cu facturi mai mari.

Greșeala de izolație care îți dublează factura la încălzire

Specialiștii atrag atenția că una dintre cele mai mari greșeli făcute de proprietari este izolarea realizată incorect și mai ales fără atenție la detalii. Deși polistirenul este cel mai folosit material pentru izolare, eficiența acestuia depinde enorm de modul în care este montat. Iar cea mai frecventă problemă apare atunci când nu sunt etanșate corect zonele sensibile: colțuri, îmbinări, tâmplărie sau placa de beton.

Fără etanșarea corect a zonele sensibile căldura se pierde exact prin aceste puncte, iar centrala sau sistemul de încălzire funcționează mai mult pentru a compensa pierderile. Iar în scurt timp acest lucru duce, inevitabil, la facturi duble.

Specialiștii atrag atenția că problema nu se vede imediat și de aceea mulți proprietari nu își dau seama ce se întâmplă. Abia după prima iarnă apar surprizele neplăcute, când costurile cresc semnificativ față de așteptări. O izolație făcută „din ochi” sau cu materiale nepotrivite poate ajunge să coste mai mult pe termen lung decât dacă ar fi fost realizată corect de la început.

Un alt aspect important, dar care este ignorat frecvent este alegerea corectă a tipului și grosimii polistirenului. Pentru un sistem eficient, grosimea minimă recomandată este de 8–10 cm, iar materialul trebuie ales în funcție de zona izolată. Polistirenul expandat (EPS) este potrivit pentru fațade, în timp ce cel extrudat (XPS) este recomandat pentru socluri, subsoluri sau zone expuse la umezeală.