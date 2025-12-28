Acasă » Știri » Cum reduci rapid consumul centralei termice. Soluția care s-a dovedit utilă

Cum reduci rapid consumul centralei termice. Soluția care s-a dovedit utilă

De: David Ioan 28/12/2025 | 13:13
Cum reduci rapid consumul centralei termice. Soluția care s-a dovedit utilă
Cum reduci rapid consumul centralei termice. Soluția care s-a dovedit utilă

Economisirea energiei în utilizarea unei centrale termice electrice rămâne o preocupare constantă, indiferent dacă vorbim despre un model modern sau despre unul mai vechi.

În contextul creșterii costurilor la electricitate, tot mai mulți proprietari caută soluții practice pentru a reduce consumul fără a compromite confortul din locuință.

Cum reduci rapid consumul centralei termice

Specialiștii atrag atenția că eficiența energetică poate fi îmbunătățită semnificativ prin câteva măsuri simple, aplicabile în orice locuință.

Un prim aspect esențial este întreținerea periodică a centralei termice. Verificarea anuală și curățarea componentelor contribuie la funcționarea optimă a echipamentului și la reducerea consumului de energie.

Cum reduci rapid consumul centralei termice

Experții subliniază că o centrală neîntreținută poate consuma mai mult și poate produce mai puțină căldură, ceea ce duce la costuri suplimentare. Mentenanța preventivă rămâne, astfel, o soluție mai avantajoasă decât intervențiile de reparație.

Reglarea corectă a temperaturii reprezintă un alt element important. Setarea termostatului între 19 și 22 de grade Celsius este considerată optimă pentru majoritatea locuințelor, fiecare grad suplimentar crescând consumul energetic.

Totuși, temperatura trebuie adaptată nevoilor persoanelor din casă, astfel încât confortul să fie menținut fără risipă.

Instalarea unui termostat programabil poate aduce economii suplimentare. Acesta permite ajustarea automată a temperaturii în funcție de programul zilnic, reducând consumul în perioadele în care locuința este goală sau pe timpul nopții.

De asemenea, utilizarea termostatelor de cameră ajută la monitorizarea precisă a temperaturii și la evitarea încălzirii inutile a spațiilor neutilizate.

Izolarea locuinței rămâne una dintre cele mai eficiente metode de reducere a pierderilor de căldură. O izolație corespunzătoare a pereților, ferestrelor și acoperișului poate diminua semnificativ necesarul de energie pentru încălzire.

Soluția care s-a dovedit utilă

Specialiștii recomandă evaluarea periodică a zonelor vulnerabile pentru a preveni pierderile termice.

Un alt sfat frecvent menționat este menținerea radiatoarelor libere. Acoperirea acestora cu mobilier sau textile reduce eficiența distribuției căldurii și determină centrala să funcționeze mai mult pentru a atinge temperatura dorită. În situația în care toate aceste măsuri sunt aplicate, dar consumul rămâne ridicat, poate fi necesară înlocuirea centralei cu un model mai eficient energetic.

Centralele moderne sunt proiectate pentru a consuma mai puțină energie și includ funcții precum modul ECO, care optimizează automat consumul. Închiderea ușilor în camerele neutilizate poate contribui, de asemenea, la reducerea pierderilor de căldură, limitând volumul de aer pe care centrala trebuie să îl încălzească.

Pentru cei care doresc să reducă și mai mult costurile, instalarea panourilor fotovoltaice poate reprezenta o soluție pe termen lung. Acestea pot acoperi o parte semnificativă din consumul de energie electrică, contribuind totodată la reducerea impactului asupra mediului.

Aplicarea acestor recomandări poate duce la scăderea facturilor, la creșterea confortului și la o utilizare mai eficientă a centralei termice electrice, oferind în același timp beneficii importante pentru mediul înconjurător.

CITEŞTE ŞI: „Uraganul de iarnă” a făcut ravagii în România! Zonele în care vine iar prăpădul: vijelii și rafale de vânt de până la 180 km/h

Cum eviți înghețarea parbrizului la mașină. Trucurile la care apelează specialiștii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil
Știri
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați
Știri
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500…
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale de 120 km / h
Mediafax
24 de ore de Cod roșu în Carpații Meridionali și de Curbură. Rafale...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul...
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a caracterizat pe șeful de stat, după ce i-a cerut scuze personal. „Nimic nu știe, habar n-are”
Adevarul
Gigi Becali i-a făcut portretul lui Nicușor Dan, după ultima întâlnire. Cum l-a...
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0
Digi24
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri. Ce fac unii călători și cum reacționează personalul
Mediafax
Un incident apare din ce în ce mai des în avioanele de pasageri....
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la retragere. Cu ce a ajuns să se ocupe acum Monica Roșu
Prosport.ro
Ce s-a ales de marea campioană a gimnasticii românești după 20 de ani de la...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Click.ro
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni,...
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Digi 24
A murit Brigitte Bardot. Îndrăgita actriță franceză avea 91 de ani
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Digi24
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea...
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
Promotor.ro
Nemții au desenat viitoarea Dacia C-Neo. Viziunea unui tuner axat pe modelele mărcii
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
go4it.ro
Google pregătește super-functia care schimbă regulile Gmail!
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Descopera.ro
Ce lichide să nu verși niciodată în chiuvetă și de ce?
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut nou va primi jocul
Go4Games
Gran Turismo 7 se extinde cu update-ul Spec III si DLC-ul Power Pack. Ce conținut...
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul dintre cele mai mari magazine
Gandul.ro
Fuge din România și vrea să scape repede de marfă! Lichidare de stoc la unul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au ...
Artista care scrie hituri pentru industria din România, adevărul crud din spatele succesului: “Mi-au luat strălucirea”
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” ...
E însărcinată! Cântăreața din România va deveni mamă din nou, după ce și-a ”prevestit” al doilea copil
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul ...
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 1.500 de metri pătrați
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în ...
Ramona Olaru i-a dat voalat fatala lui Alex Bodi, apoi și-a prezentat ”sponsorul” cu care e în vacanță: „Nu e chiar bătrân, dar îți faci treaba”
România, înghițită de viscol! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a ...
România, înghițită de viscol! Cod roșu în 11 județe unde va ninge năprasnic. Vortexul polar a fost puternic perturbat în stratosferă
Raluka, la datorie până în ultima clipă: “Intru în noul an exact așa cum îmi place”
Raluka, la datorie până în ultima clipă: “Intru în noul an exact așa cum îmi place”
Vezi toate știrile
×