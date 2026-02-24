Fiica unei influencerițe a murit la doar 23 de ani. Fanii sunt în stare de șoc!

Tragedia a lovit comunitatea online și lumea fitnessului britanic după ce Honor Forrest, fiica în vârstă de 23 de ani a influenceriței Sarah Green, cunoscută publicului drept „The Body Coach”, a decedat brusc. Moartea fulgerătoare a tinerei a șocat familia, prietenii și urmăritorii acesteia, generând un val de emoții în mediul virtual.

Evenimentul tragic a stârnit un val de mesaje de susținere și solidaritate din partea vedetelor și persoanelor publice. Comunitatea online a reacționat imediat, exprimând compasiune pentru familia îndoliată și cerând respectarea intimității acesteia în aceste momente dificile. Moartea subită a tinerei a adus în prim-plan fragilitatea vieții și impactul emoțional al pierderii unei persoane tinere și iubite.

Fiica influenceriței Sarah Green a murit

Honor Forrest era cunoscută pentru prezența sa discretă, dar impactul ei a fost resimțit în cercurile apropiate și în mediul online, datorită notorietății mamei sale. De-a lungul timpului, Sarah Green a construit o comunitate puternică în jurul brandului ei de fitness, oferind programe de nutriție și antrenamente accesibile și populare în Regatul Unit și nu numai. Compania deținută împreună cu soțul ei, Kevin Green, By The Beach Nutrition, a devenit un punct de referință pentru cei interesați de un stil de viață sănătos.

„Frumoasa mea fiică, Honor. Copilaşul meu drag, de ce?Veșnic copilul meu. Inimile noastre sunt frânte. Nu există cuvinte pentru o astfel de durere. Ca familie și cei mai apropiați prieteni ai ei, ne ținem strâns unii de alții și ne sprijinim în credință pentru a putea trece prin fiecare zi de acum încolo. Este mult prea dureros. Vă rugăm să ne respectați intimitatea în aceste momente de nesuportat și, pentru cei care doresc să ne ajute… rugați-vă pentru noi”, a transmis Sarah Green.

Logodnicul lui Ferne McCann, Lorri Haines, a reacționat public printr-un simbol al compasiunii în mediul online, în timp ce Danielle Armstrong, fostă colegă a vedetei din The Only Way Is Essex, și-a exprimat sprijinul față de familie, transmițând empatie și solidaritate într-un moment marcat de durere profundă.

„Inima mea este complet frântă gândindu-mă la voi toți. Fără cuvinte. Vă trimit multă dragoste și putere. Vă iubim”, a transmis aceasta.

CITEŞTE ŞI: Doliu în jandarmerie. Un angajat de 40 de ani a decedat după ce s-a prăbuşit brusc în timpul serviciului

Ministrul Mediului a făcut anunțul despre programul Casa Verde Fotovoltaice. Ce se va întâmpla anul acesta