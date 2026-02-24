Mănăstirea Ghighiu intră într-o nouă etapă de dezvoltare! Maica Stareță a pornit un amplu proiect pentru viitorul așezământului

Maica Stareță a Mănăstirii Ghighiu anunță, cu emoție și speranță, că lăcașul de cult se află într-un amplu proces de reconstrucție și dezvoltare spirituală și socială. La inițiativa mănăstirii și în urma numeroaselor solicitări venite din partea credincioșilor și pelerinilor, a fost demarat proiectul Centrului Cultural-Social „Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu”, un spațiu menit să ofere sprijin și găzduire celor care îi trec pragul.

La câțiva kilometri de Ploiești, ascunsă între copaci, se află una dintre cele mai cunoscute așezăminte monahale din sudul României, Mănăstirea Ghighiu. De-a lungul timpului, locul a devenit un adevărat reper spiritual, nu doar pentru credincioșii de rând, ci și pentru numeroase persoane publice care aleg discreția atunci când îi trec pragul, dar au căutat sprijin spiritual între zidurile vechii mănăstiri.

Istoria nestinsă a unui loc sacru

Istoria mănăstirii începe în secolul al 16-lea, când pe aceste locuri exista un mic schit de călugări. Așezământul a fost refăcut și consolidat în timpul domnitorului Anton Vodă din Popești, în jurul anului 1570, fiind menționat în documente ca un important centru monahal al vremii. De-a lungul secolelor, lăcașul de cult a trecut prin perioade dificile, cutremure, incendii și degradări, dar a fost mereu restaurat, păstrându-și rolul spiritual în zonă. În 1952, așezământul a devenit mănăstire de maici, statut pe care îl păstrează și astăzi.

Icoana făcătoare de minuni – „Siriaca”

Ceea ce a transformat locul într-un punct de pelerinaj național este icoana Maicii Domnului cunoscută drept „Siriaca”. Aceasta a fost adusă în România în anul 1958 de episcopul Vasile Samaha din Siria și dăruită mănăstirii. De atunci, credincioșii din toată țara merg cu sufletul deschis în fața icoanei pentru că acolo s-au petrecut numeroase minuni, vindecări, împăcări, rugăciuni împlinite. În zilele de sărbătoare, curtea mănăstirii devine neîncăpătoare, iar pelerinii stau la cozi pentru a se închina. Pentru toți aceștia, noul centru ar însemna condiții mai bune de cazare și organizare a activităților culturale și spirituale.

Proiectul pentru construirea Centrului Cultural-Social Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu

Noul centru va include 90 de locuri de cazare, o sală de mese, spații dedicate conferințelor și expozițiilor, precum și un mic paraclis, toate gândite pentru a susține activitatea spirituală și culturală a mănăstirii. Proiectul, realizat de specialiști în arhitectură și restaurare, face parte din efortul mai amplu de reconstrucție și consolidare a mănăstirii, fiind unul complex și costisitor.

Prin urmare, Maica Stareță face un apel către credincioșii cu suflet mare să se alăture acestei misiuni, contribuind prin donații la ridicarea acestui așezământ. Numele tuturor binefăcătorilor vor fi pomenite în rugăciunile și slujbele mănăstirii, ca semn de recunoștință și binecuvântare.

Maica Stareță a transmis și un mesaj pentru cei ce sunt gata să ajute.

„Iubiți credincioși și pelerini,

În urma multor solicitări din partea Dumneavoastră, Sfânta Mănăstire Ghighiu a inițiat un proiect pentru construirea Centrului Cultural-Social Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu.

Acesta va cuprinde 90 de locuri de cazare, sală de mese, o sală pentru conferințe, o sală de expoziții și un mic paraclis. Proiectul este realizat de experți în domeniul arhitecturii, construcțiilor și monumentelor fiind amplu și costisitor.

Apelăm la bunăvoința Dumneavoastră să ne sprijiniți în realizarea proiectului amintit, prin donații care se pot depune în contul mănăstirii, cu mențiunea: Centrul Cultural-Social Sfânta Doamnă Maria Brâncoveanu. Numele donatorilor vor fi pomenite la slujbele noastre.

Vă mulțumim pentru ajutorul acordat!

Maica Domnului să vă înmulțească darurile însutit și să vă împlinească rugăciunile!” este o parte din mesajul Maicii Starețe

Într-o perioadă atât de importantă, în postul Paștelui, faptele bune sunt hrană pentru suflet. Cei care vor să facă parte din minune, din proiect, pot dona aici:

MĂNĂSTIREA GHIGHIU

IBAN: RO37 RNCB 0069 44876 940001

CUI 9944240

Orice sumă, spun reprezentanții mănăstirii, poate ajuta la ridicarea unui spațiu care să deservească zeci de oameni. În astfel de vremuri grele, un astfel de loc sacru este exact ceea ce avem nevoie.

