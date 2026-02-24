Obiectul din casă care are cei mai mulți microbi. Conține de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă

Care este obiectul din casă care are cei mai mulți microbi? Specialiștii au dezvăluit răspunsul, care îi poate șoca pe mulți. Dacă gândul tuturor poate zbura la capacul de toaletă, răspunsul este foarte greșit. În casa fiecăruia există un obiect care are de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă. Acest obiect stă în bucătărie.

Studiile recente de microbiologie arată că, datorită igienizării recurente a toaletei, aceasta ajunge să fie, ironic, unul dintre cele mai „sterile” locuri din locuință. Iar adevăratele bombe de microbi se ascund, de fapt, în bucătărie.

Obiectul din casă care are cei mai mulți microbi

Obiectele din casa fiecăruia care găzduiesc cei mai mulți microbi sunt cele pe care le atingem zilnic. Iar dintre acestea, campion absolut este buretele de spălat vase. Structura sa poroasă, combinată cu umezeala constantă și resturile de mâncare, îl transformă în mediul ideal pentru culturi bacteriene.

Studiile arată că un burete folosit poate conține de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă. Sfatul specialiștilor este să schimbăm buretele săptămânal sau să îl dezinfectăm zilnic în cuptorul cu microunde (umed, timp de 1 minut).

Pe locul doi în topul obiectelor care ascund numeroși microbi se află tocătorul de bucătărie, mai ales dacă acesta este din lemn și are mici crestături de la cuțit. Bacteriile din carnea crudă pătrund adânc în fibre și sunt greu de eliminat prin simpla clătire. În bucătăria fiecăruia ar trebui să existe tocătoare separate pentru legume și carne.

Podiumul este completat de telecomanda de la televizor. Aceasta este atinsă de nenumărate ori pe zi și este extrem de rar curățată. Specialiștii spun că o telecomandă are, în medie, de 20 de ori mai mulți microbi decât vasul de WC.

Lista este continuată de telefonul mobil. Îl luăm peste tot și îl ținem lipit de față, dar ecranul cald este un incubator pentru bacterii. Pentru a evita asta, telefonul ar trebui curățat zilnic cu o lavetă cu alcool izopropilic.

Cei care obișnuiesc să mănânce în fața laptop-ului trebuie să știe că tastatura lor este probabil un ecosistem complex de bacterii. Firimiturile care cad între taste hrănesc colonii întregi de microbi.

Cum se aerisește casa pe timp de iarnă. Câte minute trebuie ținut geamul deschis

Aparatul din locuință care consumă cât 1.500 de becuri economice. ‘Arde’ în 15 minute cât alte aparate în 24 de ore