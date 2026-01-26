Specialiștii spun clar că pentru sănătatea noastră trebuie să aerisim casa în fiecare zi. Însă, mulți sunt cei care renunță la acest obicei pe timp de iarnă. Dar aerisirea locuinței rămâne o necesitate și în sezonul rece și o poți face fără să pierzi prea multă căldură. Cum se aerisește casa pe timp de iarnă. Câte minute trebuie ținut geamul deschis?

Prin aerisirea casei, aerul proaspăt și curat din exterior intră în locuință, iar acest lucru este benefic nu doar pentru starea noastră de sănătate, dar și pentru sentimentul de confort pe care îl vom avea datorită aerului curat. Chiar și așa, mulți sunt reticenți să aerisească pe timp de iarnă, din cauza frigului.

Cum se aerisește casa pe timp de iarnă

Așa cum spuneam, mulți evită aerisitul iarna din cauza frigului. Unii au venit cu soluția de a lasă ferestrele întredeschise pentru mult timp, de-a lungul zilei. Însă, deși acest tip de aerisire poate părea soluția ideală în sezonul rece, în fapt face mai mult rău. Această metodă aduce răcirea lentă a pereților și pierderi de căldură.

Ei bine, iarna cel mai indicat ar fi să apelăm la aerisiri scurte și intense, care vor permite un schimb eficient de aer cât mai rapid și nu vor afecta structura termică a casei. Mai exact, cel mai bine este să deschidem complet ferestrele vreme de 5 – 10 minute, de două sau trei ori pe zi.

Mai mult, este bine să fie curent atunci când aerisim. Astfel, aerul din interior o să fie evacuat mai rapid. Practic, geamurile trebuie deschise complet câteva minute, nu rabatate pe termen lung.

De asemenea, este important să oprim temporar sursele de încălzire în timp ce aerisim casa. Pentru a evita consumul inutil de energie, caloriferele nu ar trebui să fie pornite atunci când geamurile sunt deschise.

Acest tip de aerisire este cel mai eficient pe timp de iarnă, asta pentru că temperatura din interior va reveni rapid la nivelul dorit, datorită faptului că masa termică a locuinței a rămas una caldă.

