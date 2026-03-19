Acasă » Știri » Dan Alexa nu e singurul amant. Alți 5 fotbaliști români care s-au iubit cu nevestele altor bărbați

Dan Alexa nu e singurul amant. Alți 5 fotbaliști români care s-au iubit cu nevestele altor bărbați

De: David Ioan 19/03/2026 | 09:05
Dan Alexa nu e singurul amant. Alți 5 fotbaliști români care s-au iubit cu nevestele altor bărbați
Dan Alexa nu e singurul amant. Alți 5 fotbaliști români care s-au iubit cu nevestele altor bărbați

În fotbalul românesc, scandalurile amoroase au avut mereu o viață proprie, uneori mai spectaculoasă decât meciurile. Iar numele lui Dan Alexa a revenit în prim-plan după amantlâcul său cu Andreea Popescu, soldat cu divorțul acesteia de Rareș Cojoc. Totodată, este important de notat că Alexa nu este „la primul său rodeo”, în trecut spărgându-i căsnicia și lui Laurențiu Reghecampf.

Dar Alexa nu e singurul fotbalist care a ajuns în centrul unor povești amoroase intens mediatizate. De-a lungul anilor, presa a relatat numeroase episoade în care jucători cunoscuți au fost surprinși în situații controversate alături de femei căsătorite — unele documentate în imagini, altele rămase la nivelul zvonurilor care au circulat în cercuri „semi-închise”.

Dan Alexa nu e singurul amant

Unul dintre cele mai virale momente a fost cel al lui Ciprian Marica. În 2020, internetul a fost inundat de un videoclip filmat într-un hotel din Cluj-Napoca, în care fostul vârf al Naționalei de fotbal a României a fost prins „în ofsaid” alături de Ana Muntean.

Cireașa de pe tort este că imaginile au fost realizate chiar de soțul „tradus” al femeii, nimeni altul decât Florin Muntean Jr., fiul fostului șef Transgaz.

Un alt episod memorabil este cel al escapadei lui Adi Cristea și Biancăi Drăgușanu, care la acea vreme era căsătorită cu Victor Slav. Episodul s-a petrecut în 2014, iar CANCAN.RO îi surprindea pe cei doi amorezi aterizând pe Aeroportul Otopeni, după „un weekend cu scântei”. Contextul a amplificat totul: Bianca și Cristea avuseseră o relație înainte de căsătoria ei cu Slav, iar această „revenire” a alimentat luni întregi presa mondenă, fiind tratată ca un triunghi amoros în toată regula.

Trecând acum peste hotarele țării, dar având ca personaj principal tot un român de-ai noștri, să vorbim puțin despre Nicolae Mitea. În perioada în care atacantul evolua la Ajax Amsterdam, între 2003 și 2008, presa olandeză și cea românească au scris că fotbalistul ar fi fost implicat într-o poveste cu soția unui personaj influent din zona administrativă a clubului sau a unui apropiat al echipei. Detaliile au fost rapid mușamalizate, iar clubul nu a comentat public, însă zvonurile au circulat intens în vestiare și în cercurile impresarilor. În concluzie, povestea a rămas una dintre acele legende urbane ale fotbalului, despre care „se știe”, dar care nu a fost niciodată documentată oficial.

Alți 5 fotbaliști români care s-au iubit cu nevestele altor bărbați

Următorul „nume greu” pe lista noastră este Ilie Dumitrescu. „Asul lui Tottenham”, așa cum îl alinta presa britanică, a fost „cap de afiș” al tabloidelor din UK după ce a fost surprins în compania unei domnișoare măritate chiar cu un om al legii din Londra.

La fel ca în cazul lui Ciprian Marica, de care am vorbit mai devreme, soțul „încornorat” s-a implicat chiar el în a încheia amantlâcul.

„Omul m-a sunat și mi-a spus: «Am o familie și te rog să încetezi». Avea telefonul meu și m-a sunat, iar din momentul ăla n-am mai deranjat-o, n-am mai sunat-o niciodată”, a mărturisit chiar Ilie Dumitrescu.

Și iată-ne ajunși la finalul acestei liste de fotbaliști români care „au mai călcat strâmb”. Iar pentru a încheia totuși cu un „happy-end”, să ne aducem aminte de nuvela amoroasă dintre Gabi Enache și Lena Rohozneanu, care la acea vreme era soția handbalistului Mihai Rohozneanu. Spre deosebire de alte cazuri, acesta s-a transformat într-o relație oficială: Lena a divorțat și s-a căsătorit cu Enache, transformând scandalul într-o poveste de familie cu acte în regulă.

CITEŞTE ŞI: Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod

Ce zicea Andreea Popescu despre infidelitate, înainte să își înșele soțul cu Dan Alexa? Cum spunea că l-a ”prins” în fapt

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Bendeac – Tamaș – Dan Alexa – Andreea Popescu: Cercul vicios care a transformat-o pe ex-dansatoarea Deliei din nevastă în adulteră
Știri
Bendeac – Tamaș – Dan Alexa – Andreea Popescu: Cercul vicios care a transformat-o pe ex-dansatoarea Deliei din…
Imaginile durerii! Alexandru Rățoi, polițistul care s-a stins la 25 de ani, a fost înmormântat
Știri
Imaginile durerii! Alexandru Rățoi, polițistul care s-a stins la 25 de ani, a fost înmormântat
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii în această dimineață
Mediafax
Criza bugetului se mută la vârful coaliției: Surse: Grindeanu a convocat liderii puterii...
Produsul de post oferit gratuit românilor în toate magazinele Mega Image din țara noastră, începând de astăzi, la achiziționarea unuia similar
Gandul.ro
Produsul de post oferit gratuit românilor în toate magazinele Mega Image din țara...
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă...
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată. Când intră în vigoare noile reguli
Adevarul
Schimbări radicale în Codul Rutier: amenzi mai mari și toleranță zero pentru neplată....
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”
Digi24
Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a...
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles
Mediafax
Nicușor Dan se întâlnește astăzi cu Mark Rutte la sediul NATO din Bruxelles
Parteneri
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul a avut o viață amoroasă marcată de scandaluri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cine a fost prima soție a lui Dan Alexa și de ce au divorțat! Antrenorul...
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport.ro
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie....
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Click.ro
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde...
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Digi 24
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Digi24
Prima reacție a Cubei după ce Trump a amenințat că va cuceri insula
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor.ro
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar...
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă merge la doctor și se plânge de „jucărie”: - Soția spune că...
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
go4it.ro
Eșec NATO în Portugalia: Fregată „distrusă” de Ucraina fără ca echipajul să știe
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Descopera.ro
O coliziune catastrofală detectată în spațiul cosmic!
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Go4Games
Tehnologia AI care face jocurile să arate fotorealist
Produsul de post oferit gratuit românilor în toate magazinele Mega Image din țara noastră, începând de astăzi, la achiziționarea unuia similar
Gandul.ro
Produsul de post oferit gratuit românilor în toate magazinele Mega Image din țara noastră, începând...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bendeac – Tamaș – Dan Alexa – Andreea Popescu: Cercul vicios care a transformat-o ...
Bendeac – Tamaș – Dan Alexa – Andreea Popescu: Cercul vicios care a transformat-o pe ex-dansatoarea Deliei din nevastă în adulteră
Imaginile durerii! Alexandru Rățoi, polițistul care s-a stins la 25 de ani, a fost înmormântat
Imaginile durerii! Alexandru Rățoi, polițistul care s-a stins la 25 de ani, a fost înmormântat
S-a aflat! Substanța de care este ”dependentă” Kate Middleton, după ce a fost diagnosticată cu ...
S-a aflat! Substanța de care este ”dependentă” Kate Middleton, după ce a fost diagnosticată cu o boală gravă
Ami Colhon, baschetbalista care i-a pus capac lui Valentin Mihăilă. Mesajul emoționant transmis de ...
Ami Colhon, baschetbalista care i-a pus capac lui Valentin Mihăilă. Mesajul emoționant transmis de ziua ei
Părinții lui Rareș Cojoc nu o suportau pe Andreea Popescu. Acum s-a aflat și motivul
Părinții lui Rareș Cojoc nu o suportau pe Andreea Popescu. Acum s-a aflat și motivul
Prăjitura Charlotte: desertul regal care a cucerit Europa, de la o regină la un mare bucătar
Prăjitura Charlotte: desertul regal care a cucerit Europa, de la o regină la un mare bucătar
Vezi toate știrile