Dan Alexa nu e singurul amant. Alți 5 fotbaliști români care s-au iubit cu nevestele altor bărbați

În fotbalul românesc, scandalurile amoroase au avut mereu o viață proprie, uneori mai spectaculoasă decât meciurile. Iar numele lui Dan Alexa a revenit în prim-plan după amantlâcul său cu Andreea Popescu, soldat cu divorțul acesteia de Rareș Cojoc. Totodată, este important de notat că Alexa nu este „la primul său rodeo”, în trecut spărgându-i căsnicia și lui Laurențiu Reghecampf.

Dar Alexa nu e singurul fotbalist care a ajuns în centrul unor povești amoroase intens mediatizate. De-a lungul anilor, presa a relatat numeroase episoade în care jucători cunoscuți au fost surprinși în situații controversate alături de femei căsătorite — unele documentate în imagini, altele rămase la nivelul zvonurilor care au circulat în cercuri „semi-închise”.

Dan Alexa nu e singurul amant

Unul dintre cele mai virale momente a fost cel al lui Ciprian Marica. În 2020, internetul a fost inundat de un videoclip filmat într-un hotel din Cluj-Napoca, în care fostul vârf al Naționalei de fotbal a României a fost prins „în ofsaid” alături de Ana Muntean.

Cireașa de pe tort este că imaginile au fost realizate chiar de soțul „tradus” al femeii, nimeni altul decât Florin Muntean Jr., fiul fostului șef Transgaz.

Un alt episod memorabil este cel al escapadei lui Adi Cristea și Biancăi Drăgușanu, care la acea vreme era căsătorită cu Victor Slav. Episodul s-a petrecut în 2014, iar CANCAN.RO îi surprindea pe cei doi amorezi aterizând pe Aeroportul Otopeni, după „un weekend cu scântei”. Contextul a amplificat totul: Bianca și Cristea avuseseră o relație înainte de căsătoria ei cu Slav, iar această „revenire” a alimentat luni întregi presa mondenă, fiind tratată ca un triunghi amoros în toată regula.

Trecând acum peste hotarele țării, dar având ca personaj principal tot un român de-ai noștri, să vorbim puțin despre Nicolae Mitea. În perioada în care atacantul evolua la Ajax Amsterdam, între 2003 și 2008, presa olandeză și cea românească au scris că fotbalistul ar fi fost implicat într-o poveste cu soția unui personaj influent din zona administrativă a clubului sau a unui apropiat al echipei. Detaliile au fost rapid mușamalizate, iar clubul nu a comentat public, însă zvonurile au circulat intens în vestiare și în cercurile impresarilor. În concluzie, povestea a rămas una dintre acele legende urbane ale fotbalului, despre care „se știe”, dar care nu a fost niciodată documentată oficial.

Alți 5 fotbaliști români care s-au iubit cu nevestele altor bărbați

Următorul „nume greu” pe lista noastră este Ilie Dumitrescu. „Asul lui Tottenham”, așa cum îl alinta presa britanică, a fost „cap de afiș” al tabloidelor din UK după ce a fost surprins în compania unei domnișoare măritate chiar cu un om al legii din Londra.

La fel ca în cazul lui Ciprian Marica, de care am vorbit mai devreme, soțul „încornorat” s-a implicat chiar el în a încheia amantlâcul.

„Omul m-a sunat și mi-a spus: «Am o familie și te rog să încetezi». Avea telefonul meu și m-a sunat, iar din momentul ăla n-am mai deranjat-o, n-am mai sunat-o niciodată”, a mărturisit chiar Ilie Dumitrescu.

Și iată-ne ajunși la finalul acestei liste de fotbaliști români care „au mai călcat strâmb”. Iar pentru a încheia totuși cu un „happy-end”, să ne aducem aminte de nuvela amoroasă dintre Gabi Enache și Lena Rohozneanu, care la acea vreme era soția handbalistului Mihai Rohozneanu. Spre deosebire de alte cazuri, acesta s-a transformat într-o relație oficială: Lena a divorțat și s-a căsătorit cu Enache, transformând scandalul într-o poveste de familie cu acte în regulă.

