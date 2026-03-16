Cum a aflat Rareș Cojoc că Andreea Popescu îl înșela cu Dan Alexa. Suspiciunile s-au confirmat în cel mai dur mod

Divorțul momentului continuă să genereze numeroase speculații, scoțând la iveală detalii care schimbă complet perspectiva asupra poveștii de dragoste ce părea, până nu demult, una solidă. După dezvăluirile inițiale despre escapada Andreei Popescu și antrenorul Dan Alexa, noi informații din interior conturează o imagine mult mai complexă a relației dintre vedetă și fostul ei soț, Rareș Cojoc. CANCAN.RO are detalii tari, la care nu v-ați fi așteptat!

Știți deja povestea pe care v-am prezentat-o de curând, în care protagonista noastră, Andreea Popescu a pus ochii pe Dan Alexa, deși ea era căsătorită. S-au aprins scânteile la finele anului trecut, iar Rareș Cojoc și-a dat seama rapid că e ceva la mijloc.

Potrivit surselor noastre, momentul care ar fi declanșat tensiunile majore din cuplu s-a fi petrecut la finalul lunii ianuarie. Atunci, dansatorul a fi simțit că ceva nu mai este în regulă între el și soția lui. Așa că a început să caute. Și a găsit!

Cum a aflat dansatorul că soția îl înșela cu Dan Alexa

Vedeta devenise tot mai distantă, iar schimbarea de comportament nu avea cum să treacă neobservată. În acel context, campionul mondial la dansuri sportive ar fi ajuns să se uite în telefonul Andreei Popescu. Acolo ar fi descoperit o conversație cu Dan Alexa, care ar fi început încă de la finalul anului 2025. Iar acela a fost momentul în care lucrurile au ieșit la suprafață.

El a întrebat-o direct pe vedetă ce se întâmplă și dacă există ceva între ea și antrenor. Vedeta nu a negat apropierea, ba dimpotrivă, însă a explicat situația într-un mod diferit, alimentată fiind și de gelozie. Mai exact, ea ar fi crezut de mult timp că el ar fi avut, de-a lungul anilor, o legătură amoroasă cu partenera sa de dans. În urma acelei discuții tensionate, cei doi au încercat să găsească o soluție pentru a merge mai departe. Însă în zadar.

Confruntarea și încercarea de salvare a căsniciei

După ce Rareș Cojoc a aflat de infidelitatea soției, cei doi au ajuns la un consens. Astfel, vedeta a fost de acord să nu se mai întâlnească cu Dan Alexa, iar soțul ei a ales să treacă peste episodul de infidelitate, cel puțin pentru moment. Motivul principal a fost familia și cei doi copii ai cuplului. Dansatorul a vrut să mai ofere o șansă căsniciei, sperând că lucrurile se pot repara. În perioada care a urmat, cei doi au încercat să arate că relația lor merge înainte.

În perioada imediat următoare, cuplul a încercat să afișeze o imagine de normalitate, apărând împreună chiar și într-un podcast. Totuși, atmosfera a fost departe de a fi relaxată. În cadrul unui podcast, fosta dansatoare a lansat critici la adresa soțului, reproșându-i absența de acasă din cauza programului încărcat, și a abordat subiectul dificil al relației sale cu socrii. Această apariție publică a fost, în retrospectivă, doar un ultim efort de a menține aparențele, decizia finală de separare fiind luată la scurt timp după aceea.

