Doliu în fotbal! Aldon Smith a murit la doar 36 de ani. Ultimele sale ore înainte de tragedia „bruscă”

Aldon Smith a fost găsit mort de un prieten, la doar 36 de ani. Fostul jucător defensiv și-a petrecut ultima zi din viață livrând pizza pentru o organizație caritabilă din zona Bay Area. Vestea este devastatoare pentru fanii fotbalului american.

Aldon Smith a murit la doar 36 de ani

Potrivit Hello Magazine, clubul San Francisco 49ers a anunțat sâmbătă, 14 iunie, că fostul său jucător Aldon Smith a murit. Acesta avea doar 36 de ani. Cauza morții sale nu a fost făcută publică momentan.

„Suntem devastați de trecerea bruscă și tragică a lui Aldon Smith. Talentul său incontestabil și dominarea sa pe teren au fost evidente încă din primul moment în care s-a alăturat organizației noastre, după unul dintre cele mai bune sezoane de debut din istoria NFL. Dincolo de performanțele sale, Aldon va fi ținut minte pentru zâmbetul său contagios care lumina fiecare încăpere”, a transmis clubul San Francisco 49ers într-un comunicat.

Aldon a fost alegerea cu numărul 7 în Draftul NFL din 2011 și a jucat patru sezoane pentru 49ers. A evoluat în sezonul 2015 pentru Raiders, după care a fost suspendat timp de patru ani de NFL în urma mai multor incidente din afara terenului. Tânărul a „bifat” mai multe cazuri de conducere sub influența alcoolului.

Cum a fost găsit Aldon Smith

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Prietenii fostului jucător All-Pro au oferit detalii despre viața sa tumultuoasă de după retragerea dificilă din NFL. Amir Shirazi, citat de San Francisco Chronicle, a povestit că, la ieșirea din locuința sa în acea sâmbătă, l-a găsit pe Aldon prăbușit pe scaunul din față al unui camion Chevy alb. Părea adormit, cu gura deschisă.

Amir Shirazi a sunat imediat la 911 și l-a chemat la fața locului pe Anthony Dixon, fostul running back al echipei 49ers. Din păcate, Aldon a fost declarat mort la Spitalul Good Samaritan din San Jose.

Ultima zi din viața lui Aldon Smith

Potrivit lui Amir, Aldon își petrecuse ultima zi din viață ajutând la livrarea de pizza pentru o organizație caritabilă destinată persoanelor fără adăpost. Din păcate, tânărul se confrunta și cu probleme financiare. Aldon Smith locuia temporar la prieteni, așteptând să primească pensia sa din NFL.

„Singura lui problemă, și este ceva comun la mulți sportivi, este că a făcut mulți bani și apoi a pierdut controlul asupra vieții sale”, a spus Amir, potrivit sursei citate. „Le dai unor tineri de 20 și ceva de ani o sumă mare de bani și unii nu reușesc să gestioneze situația.”

Scott Wagers, cofondator al organizației caritabile locale CHAM Deliverance Ministry pentru care regretatul fotbalist a livrat pizza, a făcut câteva declarații despre Aldon Smith.

„A coborât din mașină și părea cam obosit. Este un om foarte mare. L-am întrebat: ‘Ești bine? Ești bine?’ și l-am întrebat dacă putem face câteva fotografii. Am făcut poze, am descărcat pizza cu echipa și le-am distribuit. Am avut impresia că este un tânăr care voia să ajute oamenii fără adăpost, ceea ce este un lucru minunat. Când echipa 49ers și oameni ca el ajută comunitatea, asta înseamnă totul”, a mărturisit Scott Wagers pentru Chronicle.

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