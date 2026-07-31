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Prima reacție a lui Stelian Ogică, după accidentul în care ginerele său, Adrian Ropotan, a fost grav rănit

De: Carmen Gone 31/07/2026 | 12:13
Prima reacție a lui Stelian Ogică, după accidentul în care ginerele său, Adrian Ropotan, a fost grav rănit
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Un accident teribil a avut loc în această dimineață, în Câmpulung, județul Argeș, unde microbuzul în care se afla echipa secundă a lui Dinamo a ieșit de pe carosabil și s-a izbit de un copac. În urma impactului, maseuril Costantinc Covaciu și-a pierdut viața, iar mai multe persoane au fost transportate la spital. Printre cei răniți se află și Adrian Ropotan, antrenorul echipei și ginerele lui Stelian Ogică. CANCAN.RO are prima reacție a afaceristului după ce a aflat de tragedie!

Adrian Ropotan, în stare gravă /Foto: ISU Argeș, Facebook

Vestea accidentului l-a luat prin surprindere pe Stelian Ogică. În primele momente, informațiile despre starea lui Adrian Ropotan au fost contradictorii, iar tatăl Ralucăi Ogică a încercat să afle cât mai repede ce s-a întâmplat cu ginerele său. Clubul Dinamo a transmis ulterior că antrenorul se află în afara oricărui pericol. Contactat de CANCAN.RO, Stelian Ogică a dezvăluit că se afla deja spre Câmpulung, împreună cu fiica sa.

Nu știu momentan ce s-a întâmplat. Acum mă îndrept cu Raluca spre Câmpulung. O să vedem exact ce s-a întâmplat. El nu răspunde la telefon, dar am înțeles că l-au resuscitat și că ar fi bine, a declarat Stelian Ogică pentru CANCAN.RO.

Potrivit informațiilor transmise de Dinamo, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timp ce se afla la volan, după care a pierdut controlul vehiculului. Microbuzul a ieșit de pe carosabil și a intrat într-un copac. În mașină se aflau 16 persoane, iar autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție.

Din nefericire, Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a murit în urma impactului. Mai mulți jucători au suferit răni și au fost transportați la spital pentru evaluări.

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