El este Constantin Covaciu, maseorul de la Dinamo care a murit în accidentul din Argeș: ”Mulțumim pentru tot”

Constantin Covaciu, maseorul echipei Dinamo, a murit în urma accidentului din Argeș, în care a fost implicat microbuzul jucătorilor de la Dinamo 2 în această dimineață.

Vineri, 31 iulie, a fost activat planul roșu de intervenție în Argeș, după ce microbuzul care transporta jucătorii echipei Dinamo 2 a fost implicat într-un grav accident rutier la Câmpulung Muscel. În microbuz se aflau 16 persoane. În urma verificărilor, șoferul

Constantin Covaciu a murit în accidentul din Argeș

În urma accidentului, Constantin Covaciu, maseorul de la Dinamo, a fost grav rănit și a murit.

„Tremură mâinile, tremură și picioarele dinamoviștilor pe care le-ai masat o viață întreagă, Gogule! Mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru culorile clubului, Constantin Covaciu. Dumnezeu să te odihnească! Fii tare, Dani! Familia Dinamo este alături de tine”, a fost unul dintre mesajele care anunță moartea maseorului.