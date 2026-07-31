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El este Constantin Covaciu, maseorul de la Dinamo care a murit în accidentul din Argeș: ”Mulțumim pentru tot”

De: Irina Vlad 31/07/2026 | 11:50
El este Constantin Covaciu, maseorul de la Dinamo care a murit în accidentul din Argeș: ”Mulțumim pentru tot”
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Constantin Covaciu, maseorul echipei Dinamo, a murit în urma accidentului din Argeș, în care a fost implicat microbuzul jucătorilor de la  Dinamo 2 în această dimineață. 

Vineri, 31 iulie, a fost activat planul roșu de intervenție în Argeș, după ce microbuzul care transporta jucătorii echipei Dinamo 2 a fost implicat într-un grav accident rutier la Câmpulung Muscel. În microbuz se aflau 16 persoane. În urma verificărilor, șoferul

Constantin Covaciu a murit în accidentul din Argeș

În urma accidentului, Constantin Covaciu, maseorul de la Dinamo, a fost grav rănit și a murit.

„Tremură mâinile, tremură și picioarele dinamoviștilor pe care le-ai masat o viață întreagă, Gogule! Mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru culorile clubului, Constantin Covaciu. Dumnezeu să te odihnească! Fii tare, Dani! Familia Dinamo este alături de tine”, a fost unul dintre mesajele care anunță moartea maseorului.

 

„Accident rutier în municipiul Câmpulung, județul Argeș. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Un microbuz a ieșit în afara părții carosabile în municipiul Câmpulung, județul Argeș. Din primele informații, două persoane sunt încarcerate.

Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat și un elicopter SMURD”, a transmis ISU Argeș.

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