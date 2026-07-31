El este Constantin Covaciu, maseorul de la Dinamo care a murit în accidentul din Argeș: ”Mulțumim pentru tot”

Constantin Covaciu, maseorul echipei Dinamo, a murit în urma accidentului din Argeș, în care a fost implicat microbuzul jucătorilor de la Dinamo 2 în această dimineață.
Vineri, 31 iulie, a fost activat planul roșu de intervenție în Argeș, după ce microbuzul care transporta jucătorii echipei Dinamo 2 a fost implicat într-un grav accident rutier la Câmpulung Muscel. În microbuz se aflau 16 persoane. În urma verificărilor, șoferul
În urma accidentului, Constantin Covaciu, maseorul de la Dinamo, a fost grav rănit și a murit.
„Tremură mâinile, tremură și picioarele dinamoviștilor pe care le-ai masat o viață întreagă, Gogule! Mulțumim pentru tot ce ai făcut pentru culorile clubului, Constantin Covaciu. Dumnezeu să te odihnească! Fii tare, Dani! Familia Dinamo este alături de tine”, a fost unul dintre mesajele care anunță moartea maseorului.
„Accident rutier în municipiul Câmpulung, județul Argeș. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Un microbuz a ieșit în afara părții carosabile în municipiul Câmpulung, județul Argeș. Din primele informații, două persoane sunt încarcerate.
Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat și un elicopter SMURD”, a transmis ISU Argeș.