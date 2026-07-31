Accident grav! Microbuzul cu jucătorii lui Dinamo 2 s-a izbit de un copac. Planul Roșu de Intervenție a fost activat

Accident grav în această dimineață, în județul Argeș. Microbuzul în care se aflau juniorii de la Dinamo 2 a fost implicat într-un accident grav. Autoturismul a ieșit de pe carosabil și s-a izbit violent de un copac. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. Din primele informații, în urma celor întâmplate o persoană a murit.

UPDATE: Una dintre victimele grav rănite în accidentul din Argeș este Adrian Ropotan, antrenorul echipei. Din primele informații, ginerele lui Stelian Ogică a suferit politraumatisme severe, fiind găsit în stare critică. Cadrele medicale au fost nevoite să îl resusciteze la fața locului, înainte de a-l transporta de urgență la spital. Starea sa rămâne una delicată, iar medicii nu au oferit încă un prognostic.

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Accidentul rutier s-a produs în această dimineață, 31 iulie, în municipiul Câmpulung, pe strada Petre Zamfirescu. Din primele date, în microbuz se aflau 16 persoane, dintre care două sunt încarcerate. Planul Roșu de Intervenție a fost activat.

„Accident rutier în municipiul Câmpulung, județul Argeș. A fost activat Planul Roșu de Intervenție. Un microbuz a ieșit în afara părții carosabile în municipiul Câmpulung, județul Argeș. Din primele informații, două persoane sunt încarcerate. Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției, a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului intervin o autospecială de stingere, un echipaj de descarcerare, o autospecială pentru transport victime multiple, o ambulanță SMURD și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ). De asemenea, către locul evenimentului a fost alocat și un elicopter SMURD”, a transmis ISU Argeș.

Microbuzul cu jucătorii lui Dinamo 2, implicat într-un grav accident

Având în vedere numărul persoanelor implicate și pentru gestionarea eficientă a intervenției a fost activat Planul Roșu de Intervenție. La fața locului au intervenit numeroase echipaje de salvare. Din primele date, 16 persoane au fost implicate în accident, posibil 9 persoane cu leziuni, dintre care 2 persoane încarcerate.

„Din primele date, 16 ocupanți, la prima evaluare, posibil 9 persoane cu leziuni, dintre care 2 persoane încarcerate. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung sunt la fața locului pentru sprijinirea intervenției echipajelor medicale și pentru cercetări. Dispozitivul de intervenție a fost suplimentat cu o unitate de terapie intensivă mobilă (UTIM) și un echipaj de prim ajutor din cadrul ISU Brașov, precum și cu două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean Argeș, dintre care una încadrată cu medic”, au mai transmis autoritățile.

În urma celor întâmplate, 10 persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Trei victime au fost transportate de urgență la spital. De asemenea, una dintre victime a fost găsită inconștientă, iar cadrele medicale au început manevrele de resuscitare. Însă, din păcate, în ciuda eforturilor medicilor, pentru aceasta nu s-a mai putut face nimic în cele din urmă și a fost declarat decesul

„Din datele de la fața locului, în urma evenimentului au fost identificate 10 persoane care au nevoie de îngrijiri medicale. La sosirea pompierilor, două dintre acestea erau încarcerate. Persoanele au fost extrase de urgență din vehicul și predate echipajelor medicale. Una dintre victime este inconștientă și i se aplică manevre de resuscitare. Până la acest moment, în urma evaluării medicale, trei victime sunt transportate la spital (2 adulți și un copil). În ciuda eforturilor depuse de cadrele medicale, victima inconștientă a fost declarată decedată”, a mai transmis ISU Argeș.

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