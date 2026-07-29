Doliu în lumea sportului! Eduard Sandler a murit după ce a pierdut controlul unui jet-ski

Este doliu în lumea sportului! Eduard Sandler, antrenorul echipei de baschet Dynamo Vladivostok, s-a stins din viață în urma unui tragic accident. Acesta a pierdut controlul unui jet-ski și a intrat într-un dig. Din păcate, impactul a fost violent, iar antrenorul a murit pe loc. Cum s-a întâmplat tragedia?

Este doliu în lumea sportului după ce Eduard Sandler, antrenorul echipei de baschet Dynamo Vladivostok, s-a stins din viață la vârsta de doar 44 de ani. Din primele informații, acesta a murit în urma unui grav accident ce a avut loc în Vladivostok.

Eduard Sandler a murit

Eduard Sandler s-a stins din viață la vârsta de doar 44 de ani și lasă în urmă o fiică de numai 10 ani. Se pare că tehnicianul a pierdut controlul unui jet-ski și a intrat direct într-un dig. S-a lovit de stânci, iar impactul a fost unul extrem de violent.

În urma celor întâmplate, alarma a fost dată imediat, însă pentru antrenor nu s-a mai putut face nimic. Acesta a decedat înainte ca medicii să ajungă la fața locului. Anunțul trist al decesului a fost confirmat de clubul Dynamo Vladivostok.

„Eduard Mihailovici Sandler a încetat din viață. Este o pierdere de neînlocuit pentru întreaga comunitate sportivă din regiunea Primorje și pentru baschetul rus. Eduard Mihailovici și-a dedicat viața dezvoltării sportului, formării jucătorilor și construirii unui sistem puternic. Datorită energiei, caracterului și devotamentului său, Dynamo a obținut rezultate remarcabile și victorii importante. Toți cei care l-au cunoscut îl vor păstra în memorie ca pe un om care a iubit din toată inima baschetul și regiunea Primorje. Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei, apropiaților, prietenilor, colegilor și tuturor celor care trec prin această grea pierdere”, a transmis clubul Dynamo Vladivostok, în mediul online.

Eduard Sandler era un nume important în lumea baschetului din Rusia. Acesta și-a început cariera în anul 2014 la Spartak Primorje, cu care, încă din primul sezon, a terminat pe locul 2 în Rusia. Mai apoi, acesta a ajuns la Sakhalin, cu care a cucerit titlul în SuperLiga rusă.

Ulterior, Eduard Sandler a devenit antrenor și președinte la Dynamo Vladivostok. Cu el la cârmă, Dynamo a cucerit titlul în Rusia și a jucat în Liga VTB, cea mai importantă competiție intercluburi din Europa de Est.

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