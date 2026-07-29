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Doliu la Hollywood! Câștigătorul Oscar a murit într-un accident rutier cumplit

De: Emanuela Cristescu 29/07/2026 | 17:16
Doliu la Hollywood! Câștigătorul Oscar a murit într-un accident rutier cumplit
Accident cumplit pentru un artist premiat cu Oscar! Glen Hansard a murit la 56 de ani
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Doliu în industria muzicală internațională! Glen Hansard, artistul care a cucerit milioane de oameni cu vocea sa și care a fost recompensat cu un premiu Oscar, s-a stins fulgerător în urma unui grav accident de motocicletă. Nimeni nu se aștepta la un asemenea deznodământ, iar vestea tragică a provocat un val de emoție în întreaga lume. Fanii refuză să creadă că unul dintre cei mai apreciați muzicieni ai Irlandei nu mai este în viață.

Accidentul s-a produs în primele ore ale dimineții, pe o stradă din Dublin, iar echipajele de intervenție sosite la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-l salva. Artistul avea 56 de ani și lăsa în urmă o carieră impresionantă, construită în zeci de ani de muzică și spectacole memorabile.

A murit artistul Glen Hansard

Vestea sfâșietoare a fost confirmată de managerul lui Glen Hansard. Omul care s-a ocupat de artist până în ultima clipa a transmis un mesaj plin de durere și a cerut respectarea intimității familiei în aceste momente cumplite.

Accident cumplit pentru un artist premiat cu Oscar! Glen Hansard a murit la 56 de ani
Accident cumplit pentru un artist premiat cu Oscar! Glen Hansard a murit la 56 de ani

„Cu inima sfâșiată, anunțăm trecerea în neființă a lui Glen Hansard în primele ore dimineții de astăzi. Încă ne confruntăm cu șocul acestei vești, așa că vă rugăm respectuos să fiți respectată intimitatea familiei, a colegilor și a prietenilor lui Glen în aceste momente dificile”, se arată în mesaj.

Cum a devenit cunoscut

Dispariția artistului a lăsat un gol imens în lumea muzicii. Glen Hansard a devenit cunoscut pe plan internațional atât ca solist al trupei The Frames, cât și datorită filmului Once, producție care i-a adus premiul Oscar pentru melodia „Falling Slowly”. De-a lungul carierei, artistul a lansat mai multe albume solo și a susținut concerte în întreaga lume, fiind apreciat pentru stilul său autentic și pentru versurile încărcate de emoție.

Moartea lui Glen Hansard a stârnit un val de reacții și în rândul oficialilor din Irlanda. Prim-ministrul irlandez Michael Martin i-a adus un ultim omagiu și a spus că acesta a fost un om special, un muzician dedicat și un actor de excepție, care a inspirat generații întregi prin talentul și munca sa.

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