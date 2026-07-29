Femeia care leșină de fiecare dată când râde. Ce afecțiune rară are Chelsea Coombes

O tânără în vârstă de 29 de ani suferă de o afecțiune rară care o face să leșine ori de câte ori chicotește sau râde. A descoperit că ceva este în neregulă cu ea când avea 17 ani și, în timp, s-a obișnuit cu problema ei. Află detalii!

Chelsea Coombes, femeia care leșină când râde

Chelsea Coombes are o afecțiune rară care o face să leșine pur și simplu când râde, plânge sau este mahmură. Tânăra susține că a fost la un pas de înec la un moment dat, când se afla într-o piscină și și-a pierdut controlul asupra mușchilor, potrivit The Sun.

„Eram în piscină când s-a întâmplat și oamenii au trebuit să mă prindă. A fost extrem de periculos. A fost cu adevărat înfricoșător.”

Aceasta a observat că ceva nu este în regulă cu ea când avea 17 ani. Atunci a râs cu poftă și a simțit că o parte din față i s-a lăsat brusc. Apoi episoadele au continuat să apară pe măsură ce chicotea sau râdea, iar în timpul situația ei s-a agravat. Capul îi tresărea involuntar și gura i se închidea singură.

„Eram acasă la mătușa mea. Am râs și am simțit că o parte a feței mi s-a lăsat. Mi-am spus: «Ce naiba? Cred că tocmai am făcut un accident vascular cerebral». Am râs din nou și s-a întâmplat iar”, susține tânăra pentru sursa citată.

Ce diagnostic i-au pus medicii

După ce s-a speriat, Chelsea Coombes din Kibworth, Leicestershire, a mers urgent la medic. Specialistul i-a spus că este posibil să sufere de narcolepsie asociată cu cataplexie – o pierdere bruscă și de scurtă durată a tonusului muscular. Tânăra susține că nu a primit niciodată un diagnostic oficial, dar starea ei s-a agravat de la an la an.

Cu toate că din exterior pare o situație amuzantă, tânăra reușind să stârnească hohote de râs în cercul de prieteni, situația nu a fost mereu roz. Chelsea a fost la un pas de moarte la un moment dat: aceasta aproape s-a înecat într-o piscină în timpul unui episod de leșin.

„Este ca o stare de amețeală și slăbiciune. Ochii încep să-mi tremure, piciorul îmi tresare, iar capul începe să-mi cadă. Sunt conștientă tot timpul, dar este ca și cum creierul meu ar fi beat. Uneori capul îmi tresare, iar unul dintre ochi privește în altă direcție. La început adormeam peste tot. Și acum adorm foarte ușor”, a mai adăugat britanica Chelsea Coombes.

De ce nu a mai mers britanica la medic



În ciuda faptului că episoadele sunt tot mai dese, tânăra a decis să nu mai meargă la specialiști. Aceasta susține că a făcut, de-a lungul timpului, mai multe investigații și a fost consultată de un neurolog. Acesta i-a zis că simptomele ei indică narcolepsie și cataplexie.

Dar analizele ei nu au arătat o cauză clară și Chelsea a decis să nu mai meargă la doctori. Aceasta nu are, la ora actuală, un diagnostic oficial pus.

„La început au crezut că ar putea fi o afecțiune non-epileptică”, a mai spus ea.

Ce îi declanșează episoadele de leșin

Pe măsură ce anii au trecut, simptomele lui Chelsea Coombes au devenit tot mai severe. În plus, tot mai multe situații au început să îi declanșeze aceste episoade de leșin. La un moment dat, a început să scape și cănile pe care le ținea în mână.

„Râsul este principalul factor declanșator. Uneori mi se întâmplă și când plâng sau când am mahmureală. Acum chiar și simplul fapt că țin în mână căni cu ceai a devenit un factor declanșator”, susține britanica.

Stările sale seamănă cu un leșin, deși nu este unul „ca la carte”. Femeia își pierde tonusul muscular și cade, dar rămâne conștientă în permanență. Când își revine, știe tot ce s-a petrecut în timp ce ea era în „blackout”. Chelsea a ajuns chiar să aibă 100 de astfel de episoade pe zi.

„S-a ajuns în punctul în care face parte din mine. Dacă am un cadou pentru cineva și mă entuziasmez foarte tare, se poate declanșa. Când este cel mai rău, pur și simplu îmi cedează picioarele. Orice emoție puternică poate provoca un episod. Dar sunt și zile în care râd mult și nu se întâmplă nimic”, a mai adăugat britanica.

De ce se temea să devină mamă

Tânăra Chelsea susține că nu poate să conducă o mașină și că viitorul este plin de temeri pentru ea. Își dorește enorm o familie, dar nu știa daca va putea avea un copil. Aceasta se gândea mereu numai la episoadele de leșin care ar putea să-i afecteze calitatea de mamă.

„Nu am copii încă, dar îmi doresc foarte mult. Mă gândesc mereu: ce se întâmplă dacă îmi țin copilul în brațe și leșin?”, spunea aceasta în urmă cu aproape 2 ani.

Cu toate că s-a temut enorm din cauza bolii sale, Chelsea a devenit mamă pe 21 decembrie 2025. Aceasta a născut o fetiță sănătoasă pe care a botezat-o Cherry Amy Coombes.

În ultimii ani, tânăra care-și documentează episoadele pe TikTok și Instagram a decis să meargă din nou la medici. Aceasta speră să primească un diagnostic clar și poate un tratament care să o ajute. Își dorește ca persoanele care trec prin aceeași situație să primească ajutor și să nu se rușineze de această problemă.

„Nu trebuie să vă ascundeți. Eu nu sunt o persoană foarte serioasă și încerc să nu iau viața prea în serios”, este mesajul de încurajare al lui Chelsea.

Ce este narcolepsia



Potrivit NHS, narcolepsia este o afecțiune neurologică cronică ce afectează capacitatea creierului de a controla ciclurile somn-veghe. Nu toate persoanele care suferă de această problemă au aceleași simptome. Ele pot apărea brusc sau în timp, pe măsură ce trec anii. Persoanele care suferă de această afecțiune trebuie să meargă la un specialist în tulburări de somn.

Simptomele narcolepsiei pot include:

somnolență excesivă în timpul zilei;

episoade bruște de adormire;

cataplexie (pierdere bruscă a tonusului muscular);

paralizie în somn;

halucinații;

probleme de memorie;

dureri de cap;

somn agitat;

comportament automat (realizarea unor activități fără conștientizare deplină);

depresie.

Billie Hodgson suferă de aceeași problemă

Billie Hodgson, o tânără în vârstă de 23 de ani, are aceeași problemă ca britanica Chelsea. Aceasta trebuie să evite persoanele amuzante și emoțiile intense, altfel se prăbușește la pământ. Tânăra din Sheffield suferă de cataplexie, o tulburare care îi provoacă pierderea bruscă a tonusului muscular ori de câte ori râde.

„Sunt o persoană foarte veselă, așa că trecerea de la cineva care râdea tot timpul la cineva care simte că nu mai poate râde este foarte ciudată. Simt că nu mai pot fi eu însămi. Prietenii mei încearcă să nu fie amuzanți, iar dacă mă fac să râd, simt că trebuie să își ceară scuze. Când sunt cu ei, încerc să nu mă implic în momentele amuzante, ca să evit un episod de cataplexie, mai ales în fața persoanelor care nu cunosc această afecțiune. Glumim și despre asta, așa cum fac prietenii, pentru că situația în sine pare absurdă și încerc să o tratez cu umor. Dacă mâncăm împreună și toată lumea începe să râdă, ceilalți încearcă să se oprească, dar tocmai liniștea aceea te face să râzi și mai tare”, mărturisea aceasta în 2020, potrivit Metro.

Tânăra nu-și poate controla corpul

Aceasta susține că afecțiunea ei este destul de serioasă. În cadrul episoadelor de cataplexie nu-și poate controla deloc corpul.

„Nu ai niciun control asupra corpului tău. Nu pot vorbi și nu pot răspunde la nimic, iar cel mai frustrant este că sunt perfect conștientă. Tremur și nu pot ține obiecte în mâini. Orice stare de entuziasm poate declanșa un episod, iar de când am fost diagnosticată, factorii declanșatori au devenit și mai sensibili”, a mai spus aceasta.

Billie Hodgson are episoade de leșin în timpul râsului încă de la vârsta de 14 ani, dar diagnosticul a fost pus de medici abia în luna martie 2019.

„Mergeam prin școală cu o prietenă și râdeam, iar dintr-odată am căzut în genunchi. La început nu am crezut că este ceva grav, iar medicul mi-a spus că toată lumea tremură când râde. Când am primit diagnosticul, am avut sentimente amestecate. Pe de o parte am fost ușurată că, în sfârșit, știam ce am și puteam începe tratamentul. Pe de altă parte, m-am speriat pentru că nu știam cât de mult îmi va afecta viața. În plus, este o boală cu care voi trăi toată viața, iar acest lucru a fost greu de acceptat”, susține aceasta.

Nu există tratament pentru cataplexie

Potrivit medicilor pe care tânăra i-a contactat, nu există un tratament care să o vindece de această afecțiune. Tânăra primește medicamente care să reducă frecvența și severitatea episoadelor.

Episoadele sunt declanșate, de regulă, de emoții puternice, precum entuziasmul, râsul, furia sau surpriza. Crizele pot dura de la câteva secunde până la câteva minute. În timp ce unele persoane cu narcolepsie și cataplexie au doar unul sau două episoade pe an, altele pot suferi de mai multe crize în fiecare zi.

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