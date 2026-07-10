Un bărbat de 34 de ani a început să se împiedice des. Ce boală rară i-au descoperit medicii

Un bărbat în vârstă de 34 de ani din Essex a primit un diagnostic cumplit, după ce o perioadă îndelungată a avut simptome neobișnuite. Apropiații săi au luat totul în râs, până când medicii au descoperit adevărul. Acum, boala de care suferă îi reduce drastic speranța de viață.

Liam Jefferies se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Primele simptome pe care le-a observat, dar pe care inițial le-a ignorat, au fost furnicăturile la picioare și o ușoasă slăbiciune. Totul a început în luna mai 2025, însă până atunci nu mai fusese diagnosticat cu alte boli. Era un bărbat sănătos, energic și activ, iar ceea ce nu părea nimic grav s-a transformat într-un coșmar.

Simțeam un fel de furnicături pe picior și îmi agățam mereu talpa de pământ. Și, de acolo, lucrurile au evoluat destul de repede, până în punctul în care îmi era foarte greu să-mi folosesc piciorul stâng, a transmis bărbatul.

Povestea lui Liam Jefferies

Cele două simptome banale s-au agravat, iar Liam Jefferies a început să se împiedice tot mai des. Apropiații făceau glume pe seama lui, însă nimeni nu bănuia ce se întâmplă, de fapt, cu el.

În mod firesc, am râs de el, așa cum fac prietenii adevărați, a spus Faye Couret-Wilson, prietena care, după ce a aflat diagnosticul, a organizat o campanie GoFundMe pentru Liam.

Bărbatul a declarat că ulterior și-a dat seama că furnicăturile s-au extins la brațe și mâini, iar mobilitatea sa a fost grav afectată. Mai mult decât atât, în doar câteva luni de la primele simptome a fost nevoit să se sprijine de un baston.

În doar câteva luni am ajuns să folosesc un baston, apoi un cadru de mers și, în cele din urmă, un scaun cu rotile. Ajunsesem să nu mă mai pot ridica dintr-o poziție așezată și acest lucru mi-a afectat foarte mult picioarele. Când ești o persoană sănătoasă, nu îți dai seama cât de mare poate fi impactul unui astfel de lucru. Chiar și ceva atât de simplu precum mersul cu trenul până la Londra, pentru a ajunge la serviciu, devenise foarte dificil, a povestit Liam.

Ce diagnostic i-au pus medicii

Ulterior, Liam a făcut mai multe investigații, iar în luna martie 2026, acesta a primit în final diagnosticul. Britanicul suferă de boala neuronului motor. Deși este un diagnostic greu, el se bucură că a aflat despre ce este vorba, iar acum se poate concentra pe asta.

Am mers la spitalul din Londra și, în ziua aceea, știam că voi primi un răspuns. Îmi este greu să folosesc cuvântul «ușurare», dar mi-a dat un fel de încheiere, pentru că speranța este cea care te distruge. Mi-a oferit ceva concret asupra căruia să mă concentrez, a explicat Liam.

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