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La ce liceu a fost repartizat Andreas, fiul Deei Maxer: „Sunt foarte mândră de tine”

De: Denisa Crăciun 10/07/2026 | 18:18
La ce liceu a fost repartizat Andreas, fiul Deei Maxer: „Sunt foarte mândră de tine”
La ce liceu a fost repartizat fiul Deei Maxer/ sursa foto: social media- COLAJ CANCAN
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Deea Maxer se poate considera o femeie împlinită. Aceasta este foarte mândră de fiul ei care a finalizat studiile gimnaziale, iar acum a fost admis la liceul pe care dorește să îl urmeze. Profilul pe care l-a ales este unul impresionant.

Deea Maxer a avut motive de sărbătoare. Fiul ei, Andreas, a susținut Evaluarea Națională, iar rezultatele au fost excelente. În plus, tânărul s-a pregătit pentru admiterea la liceul dorit, astfel că bucuria a fost la cote maxime atunci când a aflat că a fost admis. Vedeta a postat un mesaj uluitor pe rețelele de socializare, pentru a marca începutul unei noi etape din viața copilului ei.

Ce liceu va urma Andreas, fiul lui Deea Maxer

Deea Maxer este una dintre cele mai cunoscute personalități din showbizul românesc. Aceasta a trăit momente intense în ultima perioadă și asta pentru că fiul ei, Andreas, a susținut Evaluarea Națională. Emoțiile nu au trecut imediat după publicarea notelor, deoarece a urmat un alt pas important pentru copil. El s-a pregătit pentru admiterea la liceu, iar acum vedeta a oferit vești bune.

Tânărul a reușit, astfel că a fost admis la liceul dorit. Andreas va merge din toamnă la Colegiul Tehnic I.N. Socolescu, acolo unde a fost repartizat la profilul Arhitectură. Deea Maxer nu avea cum să nu marcheze reușita, așadar a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant.

S-au afișat rezultatele! Andreas a fost admis la Arhitectură, la Colegiul Tehnic I.N. Socolescu! Felicitări, mami, sunt foarte mândră de tine! Succes tuturor viitorilor liceeni, a scris Deea Maxer în mediul online.

Motivul pentru care s-a retras Deea Maxer din televiziune

Deea Maxer a explicat că nu s-a retras din mediul online, ba mai mult, este în continuare activă. Pe de altă parte, spune că a refuzat invitațiile în emisiunile televizate, pentru că discuțiile se concentrau pe fosta relație.

Nu am dispărut. În ultimii doi ani am fost activă în mediul online, însă am refuzat toate aparițiile în platourile TV, pentru că se legau de povestea fostei mele căsnicii. Nu mi-am dorit să vorbesc despre acest subiect sau să dezgrop trecutul, așa că am preferat să mă retrag. În plus, este o lume în care nu mă mai regăsesc de foarte mult timp, a declarat Deea Maxer.

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