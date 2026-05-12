Ce ritual a făcut Deea Maxer înainte de cununia cu Constantin Cataramă: „O zi specială care de acum îmbină două sărbători”

Artista Deea Maxer (36 de ani) s-a căsătorit cu Constantin Cataramă chiar de ziua de naștere a acestuia. Ea a transformat întreaga zi într-un adevărat „ritual personal”. De la schimbări de ținută până la pregătiri atent încărcate de semnificație, totul a fost trăit intens, dar și cu multe ajustări pe parcurs.

Artista a recunoscut că a început să se ocupe de cununia civilă cu doar două săptămâni înainte și că a trecut prin multe situații amuzante.

A fost nevoit să își schimbe rochia

Deea a fost nevoită să își schimbe rochia de mireasă în ultimul moment. Ținuta inițială nu i-a mai venit, așa că fosta soție a lui Dinu Maxer a trebuit să improvizeze rapid, într-un context deja agitat, în care fiecare oră conta. Ea a povestit că a făcut un experiment chiar înainte de cununia civilă și că s-a dat cu autobronzat pentru prima dată în viața ei.

„Am învățat să-mi gestionez emoțiile și să nu mai intereseze despre „ce zice lumea”, „vă grăbiți”, „ e cam repede”. Evenimentul a fost cu o încărcătură emoțională maximă. Ne-am organizat cu doar două săptămâni înainte. Mi-am schimbat ținuta cu 2 zile înainte (…) O nebunie curată. Am încercat un autobronzant pentru prima dată în viața mea, în seara dinaintea cununiei. Nu faceți ca mine! Pielea se poate păta inestetic (…) Duminică, înainte de cununie, am fost să văd florile (…) Am vrut ca totul să fie finuț ales, elegant și intim. Exact ca evenimentul în sine, în familie!”, a scris vedeta pe Instagram.

Ce ritual a făcut Deea Maxer înainte de cununie

Ziua nu a fost însă doar despre emoțiile cununiei, ci și despre partenerul său. Constantin Cataramă și-a aniversat ziua de naștere chiar în aceeași zi în care a spus „DA” în fața ofițerului de stare civilă. Deea a început dimineața într-un mod aparte, pe care l-a descris ca parte din propriul ei ritual: liniște, cafea, elemente simbolice și un gest romantic pentru soțul ei, pe care l-a surprins cu un cadou chiar de la primele ore ale zilei.

„În dimineața cununiei am citi din cartea . Mi-am băut cafeaua. Am aprins bețișoare, tămâie și mi-am trezit soțul cu cadoul pentru ziua lui. O zi specială în viața noastră care de acum îmbină două sărbători”, a mai transmis ea.

Chiar dacă evenimentul a fost organizat în timp record, totul a ieșit așa cum și-a dorit Deea Maxer. Deea și Constantin Cataramă s-au logodit în luna februarie, chiar de ziua de naștere a artistei, iar cununia civilă de acum a venit ca o continuare firească a poveștii lor.

