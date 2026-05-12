Noi reguli pentru voucherele de vacanță în 2026. Ce valoare au anul acesta și cine le primește

De: Alina Drăgan 12/05/2026 | 13:04
Noi reguli pentru voucherele de vacanță în 2026! Procedura de acordare a acestora a fost modificată, iar autoritățile au simplificat sistemul pentru angajații din sectorul public. Mai mult, în acest an cei care beneficiază de aceste tichete nu mai sunt obligați să contribuie cu bani din propriul buzunar. Ce valoare au voucherele de vacanță și cine le primește?

Anul trecut noul sistem de acordare a voucherelor de vacanță, perceput de mulți ca fiind destul de greoi și limitativ, a dus la o scădere puternică a interesului pentru aceste tichete. Reducerea a fost semnificativă, cu aproximativ 70% comparativ cu anii anteriori. Astfel, în acest an procedura a fost simplificată.

Voucherele de vacanță de la stat vin în 2026 cu reguli mai simple pentru angajați. Însă, cea mai importantă modificare are legătură cu faptul că beneficiarii nu mai sunt obligați să contribuie cu bani proprii și nici să semneze declarații suplimentare pentru a primi acest sprijin.

Potrivit legislației aflate în vigoare în 2026, voucherele de vacanță sunt acordate exclusiv angajaților din sectorul public. În acest an, beneficiarii sunt angajații care au un salariu net de cel mult 6.000 de lei. Astfel, pragul este mai mic decât anul trecut, când plafonul era de 8.000 de lei.

De asemenea, a fost eliminată obligația ca angajații să completeze din propriul buzunar suma primită de la stat. În trecut, beneficiarii primeau 800 de lei, dar trebuiau să mai adauge încă 800 de lei din fonduri proprii și să semneze o declarație pe proprie răspundere prin care confirmau că folosesc acești bani exclusiv pentru servicii turistice din România. În 2026, aceste reguli au fost simplificate.

Voucherele de vacanță din 2026 pot fi utilizate exclusiv pe teritoriul României pentru achiziționarea de servicii turistice sau pachete de vacanță de la agenții și unități de cazare autorizate. Aceste tichete sunt acordate doar în format electronic, pe card. Sistemul permite monitorizarea și verificarea modului în care sunt utilizate sumele oferite de stat.

De menționat este și fatul că pentru decontarea cheltuielilor, beneficiarii trebuie să păstreze factura fiscală emisă de agenția de turism sau unitatea de cazare, precum și dovada plății efectuate cu cardul de vacanță.

 

