Mesajul zguduitor care dinamitează divorțul momentului: Cabral, acuzat că ar fi fost infidel cu o prietenă de-ale Andreei

După ce s-a aflat că Andreea (40 de ani) și Cabral Ibacka (48 de ani) divorțează, au apărut mai multe mesaje ciudate pe conturile de social media ale fostei actrițe. O altă persoană s-ar fi băgat în căsnicia celor doi și i-ar fi convins să își spună adio.

Fanii sunt de părere că Andreea și Cabral au decis să divorțeze din cauza infidelității a prezentatorului. Totul a pornit după ce fosta actriță a șters pozele cu acesta și și-a dat verigheta jos. La scurt timp, a apărut un mesaj suspect din care reiese că una dintre prietenele Andreei i-a distrus căsnicia.

„E de înțeles, având în vedere cu cine se înconjoară. Cel mai periculos lucru este toxicitatea feminină, sub masca prieteniei de nădejde”, este comentariul care a apărut pe social media și le-a dat fanilor de gândit.

Cabral, acuzat că a fost infidel

Au existat semne de infidelitate și în trecut. În 2025, prezentatorul mers la Loft și s-a distrat până dimineața cu o brunetă misterioasă. Andreea l-ar fi iertat atunci pentru că nu este un secret că fostul actor din „Inima de țigan” este „leșinat” după cluburile de noapte și distracție.

Apoi, prezentatorul a fost văzut ieșind din clun club cu două domnișoare. La momentul respectiv n-a mai fost în stare nici să ajungă acasă și a adormit în taxi, spre dezamăgirea celor două „cuceriri”.

Cabral și Andreea Ibacka s-au căsătorit în anul 2011. Până acum, relația celor doi părea că merge aproape perfect și nimeni nu se aștepta să existe probleme în paradis. Aceștia s-au cunoscut la filmările pentru telenovela „Inimă de ţigan”. La vremea aceea, Andreea nu avea experiență în actorie și era studentă la Finanţe-Bănci. Cabral s-a îndrăgostit pe loc de blondină.

N-a fost dragoste la prima vedere

Andreea a povestit că nu l-a plăcut deloc pe Cabral la început pentru că nu avea o reputație prea bună. Ea a spus că a acceptat cu greu să iasă cu el în oraș și că nu se aștepta să se îndrăgostească de cel mai „neliniștit” bărbat de pe platourile de filmare.

„Când l-am cunoscut nu ne-am simpatizat, adică eu n-am fost în primă instanță atrasă de el, pentru că nu avea reputația cea mai bună. Era și el tânăr și neliniștit! Au trecut mai multe luni în care el m-a invitat în oraș, la un ceai, să ne cunoaștem și iată că din colegi, din prieteni mă are cu ceva la mână și 15 ani mai târziu iată-ne aici”, a mai adăugat ea.

În urmă cu ceva vreme, Andreea a spus că ea și Cabral sunt predestinați, dar se pare că nicio poveste de dragoste nu ține toată viața.

„Noi eram predestinați, eu am fost în clasă cu sora lui, noi practic ne puteam cunoaște de foarte mulți ani în urmă, aveam foarte mulți prieteni comuni, dar și pasiuni la comun”, a mai dezvăluit Andreea Ibacka.

